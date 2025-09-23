Ügyvéd válaszol: mire figyeljünk az új 3%-os lakáshitel választásakor? (x)

Ennek az oka leginkább a kamattámogatásban keresendő, hiszen a hitel érdekessége, hogy fix 3 százalékos kamat tartozik hozzá a futamidő végéig, így nemcsak sokkal olcsóbb, de mindemellett kiszámíthatóbb is, mint más piaci konstrukciók.

A kölcsönnel kapcsolatban természetesen nagyon sok kérdés merült már fel a lakosság részéről, hiszen a kedvező feltételek ellenére vannak, pontosabban lehetnek jogi buktatói.

Cikkünkben ezért nemcsak bemutatjuk az ősszel induló hitelprogram legfőbb tudnivalóit, hanem felkerestünk egy ügyvédet is, hogy jogi szemmel válaszoljon meg néhány fontos kérdést a téma kapcsán.

Maximum 50 millió forint, fix 3 százalékos kamattal

Az Otthon Start Program részeként a lakáshitel 2025. szeptember 1-jétől igényelhető, a jogosultak pedig akár 50 millió forintot is felvehetnek, méghozzá maximum 25 éves futamidővel, minimum 10 százalék önerő mellett, ami maximális keretösszeg esetén 5 millió forint.

Az új hitelkonstrukció legnagyobb előnye, hogy fix 3 százalékos kamattal rendelkezik, azonban érdemes alaposan megnézni a bankok kínálatát, hiszen a THM tekintetében lehetnek majd eltérések, ami hatással lehet a törlesztőrészletekre is.

A 3 százalékos kamat különösen előnyösnek tekinthető ahhoz viszonyítva, hogy jelenleg a piaci alapú lakáshitelek kamata gyakran 6 százalék feletti, ami a havi törlesztőrészletekben akár több tízezer forintos különbség is lehet, a teljes visszafizetett összegnél pedig milliós eltérésekkel kalkulálhatunk.

CSOK Plusszal is kombinálható

Önmagában ezzel a kölcsönnel a fentiek értelmében egy maximum 55 millió forintos ingatlant vásárolhatnak az igénylők, azonban a felső korlátot lakások esetén 100 millió, családi házaknál 150 millió forintnál húzták meg.

Ennek az oka részben az, hogy az Otthon Start Program akár CSOK Plusszal – illetve más hitelekkel is – kombinálható, így például azok a párok, akik a jövőben gyermeket vállalnának, akár 100 millió forintot igényelhetnek ebben a konstrukcióban.

Fontos azonban, hogy az új 3 százalékos kedvezményes lakáshitel esetében nem feltétel a gyermekvállalás, az csak CSOK-kal kombinált konstrukcióknál kerül képbe.