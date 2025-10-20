VEDD ÉSZRE kampány: a közlekedésbiztonság egyszerre gazdasági és társadalmi érték (x)
A közlekedésbiztonság hiánya az emberi tragédiák mellett mérhető gazdasági veszteségeket is okoz. Egyetlen baleset órákra megbéníthatja a forgalmat, miatta több száz milliós kár keletkezhet a fuvarozásban, munkaidő eshet ki a vállalatoknál, és hosszú távon romolhat Magyarország versenyképessége is. A torlódások, a megsérült infrastruktúra helyreállítása, a biztosítói kifizetések és az egészségügyi ellátás költségei együtt évente milliárdos terhet rónak a gazdaságra.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2025 őszén – számos más célkitűzés mellett – e jelenségek mérséklését is szem előtt tartva indította el országos közlekedésbiztonsági kampányát.
A baleset egyben gazdasági veszteség
Egy súlyos közúti ütközés közvetlen költségei milliós nagyságrendűek lehetnek az egészségügyi ellátástól a jármű- és infrastruktúra-javításig. A közvetett költségek ennél is jelentősebbek: a logisztikai láncok megakadása, a késedelmes szállítmányok, a termelésből kieső munkaidő vagy a többletfogyasztás mind a gazdaság egészét sújtják.
Egy munkaterületi baleset akár egy teljes napra blokkolhatja a közlekedést. Ez nemcsak a közutas dolgozók biztonságát érinti, hanem az ellátási lánc stabilitását, a szállítmányok pontosságát és a szerződéses kötelezettségek teljesítését is. Egy apró figyelmetlenség így láncreakciót indíthat el, amelynek vége komoly gazdasági veszteség.
Három kulcsüzenet
A VEDD ÉSZRE kampány három pillérre épül:
- A közutas dolgozók védelme – az ő biztonságuk nemcsak emberi, hanem gazdasági kérdés is. A kieső munkaerő vagy egy elhúzódó helyreállítás azonnali költségként jelentkezik a közlekedési infrastruktúrában.
- A közlekedők edukációja: a szabálykövetés ne a büntetéstől való félelemből fakadjon, hanem tudatos döntés legyen! A felelős közlekedés csökkenti a gazdasági károkat is.
- A társadalmi felelősségvállalás erősítése – minden közlekedő döntésének közvetlen gazdasági hatása van. Egy fékezés vagy a telefon elengedése azon túl, hogy életet menthet, a közlekedési rendszer stabilitását is erősíti.
Széles körű kampány, közös érdek
A kampány médiamixe kifejezetten széles, hogy minden társadalmi réteget megszólítson. Központi eleme egy 20 epizódos podcastsorozat, amelyben többek között Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke osztja meg gondolatait a közlekedésbiztonság emberi, társadalmi és gazdasági összefüggéseiről. A sorozat közérthető formában kívánja megmutatni, hogy a közlekedési kultúra azontúl, hogy közlekedéstechnikai kérdés, egyben a gazdasági teljesítőképesség egyik alapja is.
Ezt egészítik ki az országos és regionális médiamegjelenések, valamint a Magyar Közút saját közösségi felületein futó rövid videók, képes posztok és interaktív tartalmak. A közvetlen kommunikáció célja, hogy a társadalom minden tagja átérezze: a biztonság közös ügy – és közös érdek.
Megtérülő biztonság
A biztonságba fektetett figyelem mindig megtérül. Kevesebb torlódás, kisebb anyagi kár, kiszámíthatóbb közlekedés – ezek mind hozzájárulnak az ország versenyképességéhez. A VEDD ÉSZRE kampány hosszú távú célja ezért a szemléletváltás: hogy a szabálykövetés ne félelemből, hanem belső meggyőződésből fakadjon, és a közutas dolgozót ne csupán akadályként lássuk az út szélén, hanem olyan szakemberként, akinek biztonsága gazdasági és társadalmi érdek is.
A közlekedésbiztonság tehát egyszerre emberi érték és gazdasági előny. Ha sikerül szemléletváltást elérni, az életeket menthet, és forintban mérhető nyereséget is hoz a társadalom egészének.
„A közlekedésbiztonság nemcsak emberi kérdés, hanem gazdasági érdek is – hívta fel a figyelmet Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke. – Egyetlen baleset órákra blokkolhatja a forgalmat, és olyan láncreakciót indíthat el, amely a fuvarozástól kezdve a termelésen át a kereskedelemig minden ágazatot érint. Az utak biztonsága tehát közvetlenül befolyásolja az ország versenyképességét. Ha kevesebb a baleset, kevesebb a torlódás, akkor csökkennek a költségek, és kiszámíthatóbb lesz a szállítás. Ez minden vállalkozás és minden munkavállaló érdeke. A VEDD ÉSZRE kampány egyik legfontosabb üzenete, hogy a szabálykövetés nem korlátozás, hanem befektetés a gazdaság stabilitásába. Minden egyes felelős döntés – legyen az egy fékezés, egy biztonságos előzés vagy a mobiltelefon elengedése – életeket ment és értéket teremt. A biztonság ugyanis minden szinten megtérül: emberi, társadalmi és gazdasági értelemben egyaránt.”