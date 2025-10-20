Deviza
Szponzorált tartalom
VEDD ÉSZRE kampány: a közlekedésbiztonság egyszerre gazdasági és társadalmi érték (x)

A VEDD ÉSZRE nevű kampány egyszerre szól az emberi életek védelméről és a gazdasági stabilitásról. A program arra figyelmeztet, hogy a biztonság egyszerre erkölcsi kötelesség és közös gazdasági érdek.
2025.10.20, 00:01
Fotó: Magyar Közút Zrt.

A közlekedésbiztonság hiánya az emberi tragédiák mellett mérhető gazdasági veszteségeket is okoz. Egyetlen baleset órákra megbéníthatja a forgalmat, miatta több száz milliós kár keletkezhet a fuvarozásban, munkaidő eshet ki a vállalatoknál, és hosszú távon romolhat Magyarország versenyképessége is. A torlódások, a megsérült infrastruktúra helyreállítása, a biztosítói kifizetések és az egészségügyi ellátás költségei együtt évente milliárdos terhet rónak a gazdaságra.

Fotó: Szászi Dániel / Magyar Közút Zrt.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2025 őszén – számos más célkitűzés mellett – e jelenségek mérséklését is szem előtt tartva indította el országos közlekedésbiztonsági kampányát.

A baleset egyben gazdasági veszteség

Egy súlyos közúti ütközés közvetlen költségei milliós nagyságrendűek lehetnek az egészségügyi ellátástól a jármű- és infrastruktúra-javításig. A közvetett költségek ennél is jelentősebbek: a logisztikai láncok megakadása, a késedelmes szállítmányok, a termelésből kieső munkaidő vagy a többletfogyasztás mind a gazdaság egészét sújtják.

Egy munkaterületi baleset akár egy teljes napra blokkolhatja a közlekedést. Ez nemcsak a közutas dolgozók biztonságát érinti, hanem az ellátási lánc stabilitását, a szállítmányok pontosságát és a szerződéses kötelezettségek teljesítését is. Egy apró figyelmetlenség így láncreakciót indíthat el, amelynek vége komoly gazdasági veszteség.

Három kulcsüzenet

A VEDD ÉSZRE kampány három pillérre épül:

  1. A közutas dolgozók védelme – az ő biztonságuk nemcsak emberi, hanem gazdasági kérdés is. A kieső munkaerő vagy egy elhúzódó helyreállítás azonnali költségként jelentkezik a közlekedési infrastruktúrában.
  2. A közlekedők edukációja: a szabálykövetés ne a büntetéstől való félelemből fakadjon, hanem tudatos döntés legyen! A felelős közlekedés csökkenti a gazdasági károkat is.
  3. A társadalmi felelősségvállalás erősítése – minden közlekedő döntésének közvetlen gazdasági hatása van. Egy fékezés vagy a telefon elengedése azon túl, hogy életet menthet, a közlekedési rendszer stabilitását is erősíti.

Széles körű kampány, közös érdek

A kampány médiamixe kifejezetten széles, hogy minden társadalmi réteget megszólítson. Központi eleme egy 20 epizódos podcastsorozat, amelyben többek között Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke osztja meg gondolatait a közlekedésbiztonság emberi, társadalmi és gazdasági összefüggéseiről. A sorozat közérthető formában kívánja megmutatni, hogy a közlekedési kultúra azontúl, hogy közlekedéstechnikai kérdés, egyben a gazdasági teljesítőképesség egyik alapja is.

Ezt egészítik ki az országos és regionális médiamegjelenések, valamint a Magyar Közút saját közösségi felületein futó rövid videók, képes posztok és interaktív tartalmak. A közvetlen kommunikáció célja, hogy a társadalom minden tagja átérezze: a biztonság közös ügy – és közös érdek.

Megtérülő biztonság

A biztonságba fektetett figyelem mindig megtérül. Kevesebb torlódás, kisebb anyagi kár, kiszámíthatóbb közlekedés – ezek mind hozzájárulnak az ország versenyképességéhez. A VEDD ÉSZRE kampány hosszú távú célja ezért a szemléletváltás: hogy a szabálykövetés ne félelemből, hanem belső meggyőződésből fakadjon, és a közutas dolgozót ne csupán akadályként lássuk az út szélén, hanem olyan szakemberként, akinek biztonsága gazdasági és társadalmi érdek is.

A közlekedésbiztonság tehát egyszerre emberi érték és gazdasági előny. Ha sikerül szemléletváltást elérni, az életeket menthet, és forintban mérhető nyereséget is hoz a társadalom egészének.

 „A közlekedésbiztonság nemcsak emberi kérdés, hanem gazdasági érdek is  – hívta fel a figyelmet Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke. – Egyetlen baleset órákra blokkolhatja a forgalmat, és olyan láncreakciót indíthat el, amely a fuvarozástól kezdve a termelésen át a kereskedelemig minden ágazatot érint. Az utak biztonsága tehát közvetlenül befolyásolja az ország versenyképességét. Ha kevesebb a baleset, kevesebb a torlódás, akkor csökkennek a költségek, és kiszámíthatóbb lesz a szállítás. Ez minden vállalkozás és minden munkavállaló érdeke. A VEDD ÉSZRE kampány egyik legfontosabb üzenete, hogy a szabálykövetés nem korlátozás, hanem befektetés a gazdaság stabilitásába. Minden egyes felelős döntés – legyen az egy fékezés, egy biztonságos előzés vagy a mobiltelefon elengedése – életeket ment és értéket teremt. A biztonság ugyanis minden szinten megtérül: emberi, társadalmi és gazdasági értelemben egyaránt.”

