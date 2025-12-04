Zelenszkij végveszélyben: ismeretlen katonai drónok vártak a repülőgépét, tehetetlen volt az uniós ország légvédelme – teljes rejtély, mi történt

Hétfő este, nem sokkal az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij dublini repülőterére történő leszállása előtt négy ismeretlen, katonai specifikációjú drónt észleltek a repülőtér körüli ideiglenes repülési tilalmi zónában – írja a The Journal saját forrásokra hivatkozva.

Drón: Zelenszkij végveszélyben, ismeretlen katonai drónok vártak / Fotó: AFP

Az ukrán elnök gépe néhány perccel a tervezett időpont előtt, körülbelül 23 óra tájban ért földet. A lap információi szerint a drónok éppen abban az időablakban jelentek meg a légtérben, amikor az ukrán elnöki repülőgép a szokásos megközelítési útvonalon haladt volna. A pilóta nélküli légi járművek ezután az Ír-tengerre telepített LÉ William Butler Yeats haditengerészeti járőrhajó közelében köröztek tovább.

Drón: Zelenszkij végveszélyben, ismeretlen katonai drónok vártak

A hajó jelenlétét biztonsági okokból nem hozták nyilvánosságra Zelenszkij látogatása előtt. A hatóságok szerint a drónok valószínűleg Dublin északkeleti részéről, feltehetően Howth környékéről indulhattak, és akár két órán keresztül is a levegőben voltak. Egyelőre vizsgálják, hogy szárazföldi indítóhelyről vagy tengeri platformról üzemeltették őket.

A ír biztonsági szolgálatok az incidenst a hibrid hadviselés lehetséges megnyilvánulásaként értékelik. A kifejezés olyan összetett műveleteket takar, amelyek katonai és nem katonai eszközöket (pl. drónokat, kibereszközöket vagy dezinformációt) kombinálnak nyílt fegyveres konfliktus nélkül. A hatóságok hangsúlyozzák: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy ki állhatott a drónok mögött, sem arra, hogy azok közvetlen fenyegetést jelentettek volna.

A drónokat nem lőtték le, részben mert nem állt rendelkezésre megfelelő légvédelmi eszköz a helyszínen,

részben mert a kockázatok felülmúlhatták volna a beavatkozás előnyeit. Az ír légierő egyik gépe járőrözött a térségben, de nem avatkozott közbe. Az eset illeszkedik abba a sorozatba, amely az elmúlt hetekben több európai országban is előfordult: drónok jelentek meg repülőterek közelében, több helyen zavart okozva