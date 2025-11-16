Digitális kényelem és értékes nyeremények – most duplán megéri e-számlára váltani (x)

Az akció nemcsak kényelmes ügyintézést kínál, hanem értékes nyereményekkel is ösztönzi az átállást: a kampány résztvevői között 50 darab 20 000 forint értékű webshoputalvány, valamint egy 300 000 forintos belföldi utazási ajándékkártya talál gazdára.

Fotó: Miniseries / MVM

Gyors, biztonságos, környezetbarát megoldás

Az elektronikus számlázás egyik legnagyobb előnye, hogy megszűnik a papíralapú ügyintézés minden kellemetlensége: nincs több elveszett számla, nincs papírhalom, nincs sorban állás. Az ügyfelek minden korábbi számlájukat egyetlen felületen, online vagy mobilapplikáción keresztül visszakereshetik, így az adminisztráció átláthatóbbá, a mindennapi ügyintézés pedig egyszerűbbé válik.

Az e-számla használatával bárhol és bármikor kényelmesen befizethető a számla bankkártyával, átutalással vagy csoportos beszedéssel – biztonságosan, csupán néhány kattintással. A digitális felület segítségével a korábbi számlák gyorsan elérhetők, így a fogyasztás is könnyen követhető, ami tudatosabb háztartási gazdálkodást tesz lehetővé.

Fotó: Miniseries / MVM

Egy kis motiváció a váltáshoz

Az e-számlára váltás most nemcsak a mindennapokat teszi egyszerűbbé, hanem szerencsét is hozhat. Az MVM Next október 15. és november 30. között futó kampánya során minden olyan ügyfél, aki elektronikus számlára vált, automatikusan részt vesz a sorsoláson. A nyertesek az 50 darab 20 000 forintos webshoputalvány egyikét vagy a fődíjat, egy 300 000 forint értékű belföldi utazási ajándékkártyát vihetik haza. A sorsolás decemberben lesz, így a szerencsés nyertesek akár az ünnepeket is megkoronázhatják egy különleges élménnyel.

Pár kattintás a fenntartható jövőért

A digitális ügyintézés nemcsak kényelmes, hanem környezetbarát is. Az e-számla használatával jelentősen csökken a papírfelhasználás, így az ügyfelek aktívan hozzájárulhatnak a fenntartható jövő építéséhez. A regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, és még egy kisfilm is segíti az átállást, amely lépésről lépésre mutatja be az e-számla igénylést, így bárki könnyedén áttérhet a elektronikus számlázásra.