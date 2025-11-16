Digitális kényelem és értékes nyeremények – most duplán megéri e-számlára váltani (x)
Az akció nemcsak kényelmes ügyintézést kínál, hanem értékes nyereményekkel is ösztönzi az átállást: a kampány résztvevői között 50 darab 20 000 forint értékű webshoputalvány, valamint egy 300 000 forintos belföldi utazási ajándékkártya talál gazdára.
Gyors, biztonságos, környezetbarát megoldás
Az elektronikus számlázás egyik legnagyobb előnye, hogy megszűnik a papíralapú ügyintézés minden kellemetlensége: nincs több elveszett számla, nincs papírhalom, nincs sorban állás. Az ügyfelek minden korábbi számlájukat egyetlen felületen, online vagy mobilapplikáción keresztül visszakereshetik, így az adminisztráció átláthatóbbá, a mindennapi ügyintézés pedig egyszerűbbé válik.
Az e-számla használatával bárhol és bármikor kényelmesen befizethető a számla bankkártyával, átutalással vagy csoportos beszedéssel – biztonságosan, csupán néhány kattintással. A digitális felület segítségével a korábbi számlák gyorsan elérhetők, így a fogyasztás is könnyen követhető, ami tudatosabb háztartási gazdálkodást tesz lehetővé.
Egy kis motiváció a váltáshoz
Az e-számlára váltás most nemcsak a mindennapokat teszi egyszerűbbé, hanem szerencsét is hozhat. Az MVM Next október 15. és november 30. között futó kampánya során minden olyan ügyfél, aki elektronikus számlára vált, automatikusan részt vesz a sorsoláson. A nyertesek az 50 darab 20 000 forintos webshoputalvány egyikét vagy a fődíjat, egy 300 000 forint értékű belföldi utazási ajándékkártyát vihetik haza. A sorsolás decemberben lesz, így a szerencsés nyertesek akár az ünnepeket is megkoronázhatják egy különleges élménnyel.
Pár kattintás a fenntartható jövőért
A digitális ügyintézés nemcsak kényelmes, hanem környezetbarát is. Az e-számla használatával jelentősen csökken a papírfelhasználás, így az ügyfelek aktívan hozzájárulhatnak a fenntartható jövő építéséhez. A regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, és még egy kisfilm is segíti az átállást, amely lépésről lépésre mutatja be az e-számla igénylést, így bárki könnyedén áttérhet a elektronikus számlázásra.
Az MVM Next számára kiemelten fontos a digitális ügyfélélmény fejlesztése és a környezettudatos működés. Több millió ügyfél már ma is a papírmentes, modern ügyintézést választja, hiszen az nemcsak kényelmes, hanem biztonságos és fenntartható megoldás is.
További információ és részletek: https://www.mvmnext.hu/kapcsoljdigitalisra