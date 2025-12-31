Forradalmi megoldással győznék le az aszályt a magyar szakemberek – kedvező számokat produkált a homokhátsági projekt

Az elmúlt években egyre nagyobb problémákat okoz Európában az aszály. Ez alól sajnos Magyarország sem kivétel. Bár a többség – főleg nyáron – leginkább a Balaton és térsége miatt aggódik, valójában a gazdák az ország szinte minden részében panaszkodtak már aszálykárokra. Az egyik legrosszabb helyzetben lévő térségben, a Duna–Tisza közi Homokhátságon a magyar szakemberek úttörő megoldást találtak ki a problémára, amely egyelőre működőképesnek bizonyult. Ezzel terjedelmes cikkben foglalkozik az AP News is.

Hatalmas problémákat okoz Magyarországon is az aszály / Fotó: Török János / Délmagyarország

A cikk egyik fő megszólalója Nagyapáti Oszkár magyar mérnök, erdésztechnikus és környezetvédelmi civil szervező, aki a Homokhátság aszályos területeinek vízgazdálkodásáért dolgozik civil kezdeményezések élén.

„Sokkal rosszabb a helyzet, és évről évre romlik. Hova tűnt ennyi víz? Hihetetlen” – mondta a portálnak, miközben az egyre gyorsabban apadó talajvíz nyomait kereste.

Nagyapáti évek óta szomorúan figyeli, hogy a dél-magyarországi régió, amely egykor fontos mezőgazdasági terület volt, egyre szárazabbá válik. Ahol egykor különféle növények és fűfélék borították a mezőket, manapság már széles repedések vannak a talajban, és egyre több a homokdűne, amelyek inkább a Szahara sivatagot idézik, mint Közép-Európát.

A Homokhátságot egyes tanulmányok félszáraz területként írják le – ez a megkülönböztetés inkább Afrika egyes részein, az amerikai délnyugaton vagy Ausztrália belterületén jellemző –, és nagyon kevés csapadék, kiszáradt kutak és egyre mélyebbre süllyedő talajvízszint jellemzi. A European Countryside tudományos folyóirat 2017-es számában a kutatók

az éghajlati változások,

a nem megfelelő földhasználat és

a nem megfelelő környezetgazdálkodás

együttes hatását nevezték meg a Homokhátság elsivatagosodásának okaként, a jelenséget a folyóirat egyedülállónak nevezte a kontinens ezen részén.

A Duna és a Tisza folyók által a korábbi évszázadokban rendszeresen elöntött mezők az éghajlatváltozással összefüggő aszályok és a rossz vízmegtartási gyakorlatok együttes hatása miatt mára szinte teljesen alkalmatlanná váltak a növénytermesztésre és az állattartása egyaránt.