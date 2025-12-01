Autót nyerhet, aki megfejti a Kocsi.hu zenés nyomozós játékát
Hogyan működik a zenés nyomozás?
A Kocsi.hu legfrissebb kampánya egy olyan felhasználói élményt helyez középpontba, amely egyszerre kreatív, interaktív és erősen bevonó. A portál egy zenés nyomozós nyereményjátékot hirdetett, melynek fődíja egy vadonatúj autó.
A részvételhez mindössze néhány lépést kell teljesíteni, amelyek a szórakozás és a logikai feladat keverékét adják. A játék alapját Alfi és Léna közös dala adja, amelyben több rejtett utalás is elhangzik.
Öt lépés, amit tudnia kell, ha autót akar nyerni a Kocsi.hu-n:
- Nézze meg Alfi és Léna videóklipjét.
- Figyeljen a dalszövegben és a képi elemekben elrejtett jellemzőkre.
- Ha összeállt a kép, nyissa meg a kampany.kocsi.hu/ezthallgasd oldalt.
- A részletes keresőben válassza ki azt a modellt, amelyre a klip utal.
- Jelentkezzen a nyereményjátékra, és várja a sorsolást.
Az élmény egyszerre játékos és egyértelmű: aki figyelmes, gyorsan eljuthat a megoldásig.
Dinamikusan növekvő autóhirdetési platform
A portál az elmúlt hónapokban látványos növekedést produkált a hazai digitális autópiacon. Jelenleg több mint 150 ezer élő hirdetés érhető el rajta – a kínálat jelentős része használt autó, amelyre stabil és aktív kereslet mutatkozik.
A forgalmi adatok tovább erősítik ezt a trendet:
- az oldalmegtekintések száma 25 százalékkal nőtt,
- az aktív felhasználók száma 20 százalékkal emelkedett előző év októbere óta.
A legszembetűnőbb növekedés a magánfelhasználók aktivitásában látható: a magánszemélyek által feladott hirdetések mennyisége fél év alatt több mint kétszeresére emelkedett. Ez különösen látványos a használtautó-hirdetések esetében, ahol a gyors reakcióidő és a széles kínálat kiemelt fontosságú.
A platform így egyre hangsúlyosabb szereplővé válik az online használt autó értékesítésben is, mivel a felhasználók egyszerre kereshetnek új és használt járműveket, valamint modern, élményalapú kampányokkal is találkoznak.
A sorsolás a Gamerlandben lesz
A kampány lezárásaként a budapesti Gamerland ad otthont a hivatalos sorsolásnak, amely a hazai gaming- és technológiai közösség egyik meghatározó helyszíne. A döntés nem véletlen: a Kocsi.hu célja, hogy a játék élményét egy olyan modern, digitális környezetben csúcsosítsa ki, amely közel áll a fiatalabb és az online platformokat aktívan használó közönséghez.
A játék 2026. február 12-ig tart, a sorsolás 2026. február 13-án lesz. A nyertest közjegyző jelenlétében tartott sorsolást követően a gamerlandben hirdetik ki. A záróeseményen derül ki, ki válik a főnyereményként felajánlott vadonatúj autó tulajdonosává. A helyszínen Alfi és Léna is jelen lesznek, akik személyesen leplezik le a járművet, majd egy exkluzív minikoncerttel zárják a programot. A szervezők célja, hogy a sorsolás ne csupán adminisztratív esemény legyen, hanem egy olyan közösségi élmény, amely méltó lezárása a több hónapon át tartó kampánynak.
Új funkció: zenésített hirdetések mesterséges intelligenciával
A kampány során egy másik újdonság is bemutatkozik: a felhasználók immár AI által megzenésített autóhirdetéseket készíthetnek.
Az ingyenesen elérhető funkció lehetővé teszi:
- hogy a rendszer dallá alakítsa az autó hirdetésének jellemzőit,
- hogy a felhasználó női vagy férfi hangot válasszon,
- hogy a kész „autódalt” egy kattintással megoszthassa a közösségi médiában.
Ez a funkció különösen a használtautó-piacon lehet kiemelkedően hatékony, hiszen a verseny nagy, és minden kreatív eszköz számít, amivel egy használtautó-hirdetés kitűnhet a tömegből.
Kreativitás, játék, közösség
A kampány jól mutatja, hogy az online autóhirdetések – különösen a használtautó-keresés – ma már nem csupán böngészést jelentenek, hanem kreatív digitális élményt is. A zenés feladvány és a részletes kereső ötvözete új megközelítést hoz a piacra, amely egyszerre játékos és informatív.
Akinek van kedve belevágni ebbe a könnyed nyomozásba – akár új, akár használt autó iránt érdeklődik –, egészen 2026. február 12-ig csatlakozhat a játékhoz.