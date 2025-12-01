Deviza
Autót nyerhet, aki megfejti a Kocsi.hu zenés nyomozós játékát

Egy új kampány, egy különleges, zenés nyomozós játék, amely egy nyereményjátékkal vonja be a felhasználókat: egy vadonatúj autó talál gazdára azok között, akik megfejtik Alfi és Léna dalának rejtett üzenetét, majd a Kocsi.hu oldalon a részletes kereső segítségével rátalálnak a keresett modellre.
2025.12.01, 10:38
Frissítve: 2025.12.01, 10:52
Fotó: kocsi.hu

Hogyan működik a zenés nyomozás?

Kocsi.hu legfrissebb kampánya egy olyan felhasználói élményt helyez középpontba, amely egyszerre kreatív, interaktív és erősen bevonó. A portál egy zenés nyomozós nyereményjátékot hirdetett, melynek fődíja egy vadonatúj autó.

A részvételhez mindössze néhány lépést kell teljesíteni, amelyek a szórakozás és a logikai feladat keverékét adják. A játék alapját Alfi és Léna közös dala adja, amelyben több rejtett utalás is elhangzik.

Öt lépés, amit tudnia kell, ha autót akar nyerni a Kocsi.hu-n:

  • Nézze meg Alfi és Léna videóklipjét.
  • Figyeljen a dalszövegben és a képi elemekben elrejtett jellemzőkre.
  • Ha összeállt a kép, nyissa meg a kampany.kocsi.hu/ezthallgasd oldalt.
  • A részletes keresőben válassza ki azt a modellt, amelyre a klip utal.
  • Jelentkezzen a nyereményjátékra, és várja a sorsolást.

Az élmény egyszerre játékos és egyértelmű: aki figyelmes, gyorsan eljuthat a megoldásig.

Dinamikusan növekvő autóhirdetési platform

A portál az elmúlt hónapokban látványos növekedést produkált a hazai digitális autópiacon. Jelenleg több mint 150 ezer élő hirdetés érhető el rajta – a kínálat jelentős része használt autó, amelyre stabil és aktív kereslet mutatkozik.

A forgalmi adatok tovább erősítik ezt a trendet:

  • az oldalmegtekintések száma 25 százalékkal nőtt,
  • az aktív felhasználók száma 20 százalékkal emelkedett előző év októbere óta.

A legszembetűnőbb növekedés a magánfelhasználók aktivitásában látható: a magánszemélyek által feladott hirdetések mennyisége fél év alatt több mint kétszeresére emelkedett. Ez különösen látványos a használtautó-hirdetések esetében, ahol a gyors reakcióidő és a széles kínálat kiemelt fontosságú.

A platform így egyre hangsúlyosabb szereplővé válik az online használt autó értékesítésben is, mivel a felhasználók egyszerre kereshetnek új és használt járműveket, valamint modern, élményalapú kampányokkal is találkoznak.

A sorsolás a Gamerlandben lesz

A kampány lezárásaként a budapesti Gamerland ad otthont a hivatalos sorsolásnak, amely a hazai gaming- és technológiai közösség egyik meghatározó helyszíne. A döntés nem véletlen: a Kocsi.hu célja, hogy a játék élményét egy olyan modern, digitális környezetben csúcsosítsa ki, amely közel áll a fiatalabb és az online platformokat aktívan használó közönséghez.

A játék 2026. február 12-ig tart, a sorsolás 2026. február 13-án lesz. A nyertest közjegyző jelenlétében tartott sorsolást követően a gamerlandben hirdetik ki. A záróeseményen derül ki, ki válik a főnyereményként felajánlott vadonatúj autó tulajdonosává. A helyszínen Alfi és Léna is jelen lesznek, akik személyesen leplezik le a járművet, majd egy exkluzív minikoncerttel zárják a programot. A szervezők célja, hogy a sorsolás ne csupán adminisztratív esemény legyen, hanem egy olyan közösségi élmény, amely méltó lezárása a több hónapon át tartó kampánynak.

Fotó: Kocsi.hu

Új funkció: zenésített hirdetések mesterséges intelligenciával

A kampány során egy másik újdonság is bemutatkozik: a felhasználók immár AI által megzenésített autóhirdetéseket készíthetnek.

Az ingyenesen elérhető funkció lehetővé teszi:

  • hogy a rendszer dallá alakítsa az autó hirdetésének jellemzőit,
  • hogy a felhasználó női vagy férfi hangot válasszon,
  • hogy a kész „autódalt” egy kattintással megoszthassa a közösségi médiában.

Ez a funkció különösen a használtautó-piacon lehet kiemelkedően hatékony, hiszen a verseny nagy, és minden kreatív eszköz számít, amivel egy használtautó-hirdetés kitűnhet a tömegből.

Kreativitás, játék, közösség

A kampány jól mutatja, hogy az online autóhirdetések – különösen a használtautó-keresés – ma már nem csupán böngészést jelentenek, hanem kreatív digitális élményt is. A zenés feladvány és a részletes kereső ötvözete új megközelítést hoz a piacra, amely egyszerre játékos és informatív.

Akinek van kedve belevágni ebbe a könnyed nyomozásba – akár új, akár használt autó iránt érdeklődik –, egészen 2026. február 12-ig csatlakozhat a játékhoz.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
