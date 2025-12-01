Autót nyerhet, aki megfejti a Kocsi.hu zenés nyomozós játékát

Hogyan működik a zenés nyomozás?

A Kocsi.hu legfrissebb kampánya egy olyan felhasználói élményt helyez középpontba, amely egyszerre kreatív, interaktív és erősen bevonó. A portál egy zenés nyomozós nyereményjátékot hirdetett, melynek fődíja egy vadonatúj autó.

A részvételhez mindössze néhány lépést kell teljesíteni, amelyek a szórakozás és a logikai feladat keverékét adják. A játék alapját Alfi és Léna közös dala adja, amelyben több rejtett utalás is elhangzik.

Öt lépés, amit tudnia kell, ha autót akar nyerni a Kocsi.hu-n:

Nézze meg Alfi és Léna videóklipjét.

Figyeljen a dalszövegben és a képi elemekben elrejtett jellemzőkre.

Ha összeállt a kép, nyissa meg a kampany.kocsi.hu/ezthallgasd oldalt.

A részletes keresőben válassza ki azt a modellt, amelyre a klip utal.

Jelentkezzen a nyereményjátékra, és várja a sorsolást.

Az élmény egyszerre játékos és egyértelmű: aki figyelmes, gyorsan eljuthat a megoldásig.

Dinamikusan növekvő autóhirdetési platform

A portál az elmúlt hónapokban látványos növekedést produkált a hazai digitális autópiacon. Jelenleg több mint 150 ezer élő hirdetés érhető el rajta – a kínálat jelentős része használt autó, amelyre stabil és aktív kereslet mutatkozik.

A forgalmi adatok tovább erősítik ezt a trendet:

az oldalmegtekintések száma 25 százalékkal nőtt,

az aktív felhasználók száma 20 százalékkal emelkedett előző év októbere óta.

A legszembetűnőbb növekedés a magánfelhasználók aktivitásában látható: a magánszemélyek által feladott hirdetések mennyisége fél év alatt több mint kétszeresére emelkedett. Ez különösen látványos a használtautó-hirdetések esetében, ahol a gyors reakcióidő és a széles kínálat kiemelt fontosságú.

A platform így egyre hangsúlyosabb szereplővé válik az online használt autó értékesítésben is, mivel a felhasználók egyszerre kereshetnek új és használt járműveket, valamint modern, élményalapú kampányokkal is találkoznak.

A sorsolás a Gamerlandben lesz

A kampány lezárásaként a budapesti Gamerland ad otthont a hivatalos sorsolásnak, amely a hazai gaming- és technológiai közösség egyik meghatározó helyszíne. A döntés nem véletlen: a Kocsi.hu célja, hogy a játék élményét egy olyan modern, digitális környezetben csúcsosítsa ki, amely közel áll a fiatalabb és az online platformokat aktívan használó közönséghez.