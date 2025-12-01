Deviza
Ha vett ebből a halból a népszerű áruházláncban, semmiképp se fogyassza el – nagyon veszélyes lehet

Listeria monocytogenes jelenléte miatt hívták vissza a terméket. Aki vásárolt az Aldi szivárványos pisztrángfiléjéből, azt arra kérik, hogy ne fogyassza el.
K. B. G.
2025.12.01, 11:00
Frissítve: 2025.12.01, 11:01

Visszahívta a 125 grammos kiszerelésű, Almare Seafood márkájú szivárványos pisztrángfilét az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., mivel a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki – áll a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétvégi közleményében.

A Listeria monocytogenes akár halált is okozhat / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az áruházlánc a hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. Az akár halálos lefolyású megbetegedést is okozó Listera baktériumot a 11. 30. lejáratú termékekben azonosították, azok tételszáma 4254431, míg a szállító a Laschinger Seafood GmbH. A visszahívott termék többféle ízesítéssel is elkészült.

Az NKfH azt is közölte, hogy nyomon követik az Aldi által megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát is. Emellett arra is kérik a termék vásárlóit, akiknek az még a birtokában van, hogy ne fogyasszák el.

