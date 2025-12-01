Fontos változás a nyugdíjaknál: ezért érkezik máskor és erre számíthatnak az idősek év elején

A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat – illetve, ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg –, de decemberben ez mindig másként alakul. Ahogy azt már megszokhatták a nyugdíjasok, az év utolsó hónapjában jóval előbb érkezik a nyugdíj, mint az év során – számol be az Origo.

Decemberben korábban érkezik a már megemelt nyugdíj / Fotó: Kocsis Zoltán

Ekkor érkezik a decemberi nyugdíj

A Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint azt tudni, hogy

az év utolsó nyugdíjait idén december másodikán, kedden utalják az időseknek, ők már aznap kézhez vehetik a már 1,6 százalékkal megemelt illetményt.

Akinek postai úton érkezik a nyugdíj, azok még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését – írja az Origo, amely arról is beszámol, hogy milyen plusz bevételre számíthatnak még az idősek a jövő év elején és mikor érkeznek ezek.