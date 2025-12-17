Vizet adott benzin helyett a magyar benzinkút, kiderült miért – a pórul jártak kártérítést kapnak

Lezárta a balatonkeresztúri töltőállomáson észlelt rendellenesség ügyében indított vizsgálatát a Shell Hungary Zrt. A vállalat közlése szerint a december 12-én tapasztalt problémát nem üzemanyag-minőségi hiba vagy rendszerszintű meghibásodás okozta, hanem egyedi, technikai jellegű hiba volt az érintett benzinkúton.

Vizet adott benzin helyett a magyar benzinkút, kiderült, miért – a pórul jártak kártéríést kapnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vizsgálat megállapítása szerint a gondot az okozta, hogy a lefejtőaknában felgyűlt talajvíz egy meghibásodott csövön keresztül jutott be a tartályba. A Shell hangsúlyozta: a hiba kizárólag ezen az egy töltőállomáson fordult elő, más hazai Shell-kutakat nem érintett, és a jelenség vis maior jellegű, elszigetelt esetnek minősül.

A társaság tájékoztatása szerint a meghibásodás nem utal rendszerszintű problémára, és nem vet fel általános kockázatot a Shell hálózatának működésével kapcsolatban. A Shell Hungary Zrt. közölte azt is, hogy

a vizsgálat eredménye alapján kompenzációban részesíti a négy érintett panaszos ügyfelet.

A vállalat egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, és elnézést kért az okozott kellemetlenségekért. A társaság nem közölt további részleteket a kompenzáció pontos formájáról, ugyanakkor jelezte: a hasonló esetek megelőzése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordít a töltőállomások műszaki állapotának ellenőrzésére és karbantartására.

Vizet adott ki a benzinkút üzemanyag helyett

A Redditen kért segítséget egy kétségbeesett sofőr, akinek az autója nem sokkal azután mondta fel a szolgálatot, hogy megállt tankolni az M7-es autópálya Balatonkeresztúr közelében található Shell benzinkútjánál. A sofőr beszámolója szerint sima 95-ös benzint szeretett volna tankolni, és egészen biztos benne, hogy nem cserélte fel a töltőpisztolyokat, mivel erre külön ügyelt. Ennek ellenére az autója kicsivel később leállt. Nincs egyedül: egy másik felhasználó szerint szerda este legalább két másik autó is lerobbant, miután az említett kútnál tankoltak.

Általában két oka lehet annak, hogy olyan mennyiségű víz került egy benzinkút üzemanyagába, ami miatt az azt tankoló autók leálltak, mindkét ok technológiai. A harmadik – a szándékos vizezés – szinte teljesen kizárható a Világgazdaságot tájékoztató független szakértők szerint.

A két technológiai hiba is nagy bizonyossággal kizárható, vagyis az, hogy valahol a logisztikai láncban kerülhetett víz a rendszerbe.

Ekkor ugyanis a probléma nem egyetlen benzinkúton jelentkezett volna, hanem több helyen is.