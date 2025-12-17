Deviza
Brüsszelben elakadt, Londonban eldőlt az első dominó: focipénzből finanszíroznák Ukrajnát – Starmer máris osztja az orosz vagyont

Keir Starmer miniszterelnök egyértelmű üzenetet küldött: ha Roman Abramovich nem működik együtt, London bírósági útra tereli az ügyet. A brit kormány végre megnyitotta az utat ahhoz, hogy a Chelsea FC eladásából származó, eddig befagyasztott, 2,5 milliárd font Ukrajnához kerüljön.
2025.12.17, 16:52
Frissítve: 2025.12.17, 18:18

A brit kormány hivatalosan is megnyitotta az utat ahhoz, hogy a Chelsea Football Club eladásából származó 2,5 milliárd fontnyi összeg Ukrajnához kerüljön. Keir Starmer miniszterelnök bejelentése szerint a kincstár kiadja azt az engedélyt, amely eddig megakadályozta a pénz felhasználását.

776422085 Chelsea orosz vagyon
A brit kormány végre megnyitotta az utat ahhoz, hogy a Chelsea FC eladásából származó, eddig befagyasztott 2,5 milliárd font Ukrajnához kerüljön / Fotó: AFP

Az összeg 2022 óta egy brit bankszámlán volt befagyasztva, miután Roman Abramovich – Vlagyimir Putyinhoz fűződő kapcsolatai miatt – szankciók alá került, és eladta a londoni futballklubot. Abramovich akkor azt ígérte, hogy a bevételt „az ukrajnai háború minden áldozatának” szánja, az összeg azonban azóta sem mozdult.

A probléma kulcsa jogi volt: a pénzhez csak a brit pénzügyminisztérium szankciós hatóságának engedélyével lehetett volna hozzányúlni. 

Az azóta hatalmon lévő brit kormányok eddig ragaszkodtak ahhoz, hogy a vagyon kizárólag humanitárius célokra, Ukrajna megsegítésére használható fel, de a Bloomberg szerint eddig nem született megállapodás Abramovichcsal.

A mostani döntéssel azonban Starmer ultimátumot adott. A kincstár közlése szerint a brit fél „utolsó lehetőségként” tekint arra, hogy Abramovich önként járuljon hozzá a pénz humanitárius célú felajánlásához. Amennyiben ez nem történik meg, a brit állam bírósági úton kényszeríti ki a pénz felszabadítását.

Ez a kormány készen áll arra, hogy a bíróságokon is érvényt szerezzen annak, hogy minden egyes penny azokhoz jusson, akiknek az életét Putyin illegális háborúja tette tönkre

– fogalmazott a miniszterelnök.

A folyamatot tovább bonyolította, hogy Abramovich portugál állampolgársággal is rendelkezik, ezért London az Európai Bizottsággal és a portugál kormánnyal is egyeztetett a szankciók betartásáról és a pénz végső rendeltetéséről.

A Chelsea lehet az első dominó az orosz vagyon elkobzásában?

Az ügy túlmutat a Chelsea eladásán. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyaránt keresi a jogi lehetőségeket arra, hogyan lehetne a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna újjáépítésére fordítani. Az uniós vezetők jelenleg egy 90 milliárd eurós hitelről tárgyalnak, amely szintén lefoglalt orosz eszközökre épülne – bár Belgium ellenállása lassítja a folyamatot.

A brit döntés így precedenst teremthet, és új lendületet adhat annak az európai vitának, amely arról szól: miként lehet a szankciók alá vont orosz vagyonokat ténylegesen Ukrajna javára fordítani.

