Lightyear – szokás vagy próbálkozás?

Sokan tisztában vannak azzal, hogy érdemes befektetni. Az igazi kihívás azonban az, hogy ténylegesen meg is tegyük – következetesen, a mindennapi életünk ritmusához igazítva. Ezt a problémát orvosolja a Lightyear két új terméke, amelyek a hosszú távú befektetésben segítenek.

A cél világos, de az odavezető út gyakran nem

A legtöbb embernek vannak pénzügyi céljai. A nehézség nem is ezek megfogalmazásában rejlik, hanem abban, hogy szokássá alakítsuk őket.

Ennek oka általában nem a lustaság vagy az információhiány. Sokkal inkább a bonyolultság a visszatartó erő. Sokan inkább bele sem kezdenek, vagy nem tartanak ki a stratégiájuk mellett. Az elhatározás önmagában nem épít vagyont – a következetesség viszont igen.

Mixek: a céljaid rendszerezve és automatizálva

A Lightyear Mixek funkciója azoknak segít, akik tudják, mit szeretnének elérni, de szükségük van egy jól működő struktúrára.

A Mixek segítségével személyre szabott portfóliót hozhatsz létre részvényekből és alapokból, egy adott pénzügyi célhoz igazítva – legyen szó nyugdíj-megtakarításról, lakásvásárlásról vagy akár a pénzügyi függetlenség eléréséről. Meghatározod az arányokat, kiválasztod a rendszeres befizetés összegét és kész is. Amikor pénz érkezik a számládra, az automatikusan szétosztásra kerül az általad kijelölt eszközök között, a beállított súlyozás szerint.

A Mixek különösen hasznos lehet azok számára, akik egyszerre több pénzügyi célt szeretnének kezelni. Egy 35 éves befektető például párhuzamosan tehet félre a nyugdíjra, lakásvásárlásra és gondoskodhat gyermekei jövőbeni oktatásáról is anélkül, hogy a célok összemosódnának.

Kész Mixek: amikor a kezdés a legnagyobb akadály

Nem mindenki szeretne saját portfóliót összeállítani. Ebben nyújtanak segítséget a Kész Mixek. Három különböző portfóliót kínálnak, amelyeket a BlackRock és a Vanguard szakértői által kezelt alapok alkotnak, eltérő kockázati szintek mentén:

Mérsékelt Mix – kiegyensúlyozott portfólió, amely stabilabb növekedésre törekszik részvények és kötvények kombinációjával

Lendületes Liga – magasabb részvényarány, nagyobb árfolyam-ingadozás, de hosszabb távon magasabb hozampotenciál

Globális Távlatok – globális részvénypiacot lefedő, széles körben diverzifikált portfólió

Te csak kiválasztod a számodra megfelelő kockázati szintet, és gyakorlatilag minden más készen áll. Nincs szükség külön eszközválasztásra, allokációs döntésekre vagy folyamatos újrasúlyozásra.