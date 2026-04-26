Új szintre emelkedik a Haier: stratégiaváltás Magyarországon

A kínai nagyvállalat, a Haier csoport immár 17 egymást követő évben a világ első számú háztartási nagygép gyártó márkája az Euromonitor International adatai alapján, ami jól mutatja a fogyasztói bizalmat és a folyamatos innováció eredményességét.
2026.04.26, 23:59
Fotó: Haier Hungary Kft.

A vállalat több kulcskategóriában (hűtőszekrények, mosógépek és borhűtők) is globális piacvezető, miközben nemzetközi szinten a sport támogatásában is aktív szerepet vállal, többek között a francia Paris Saint-Germain és az angol Liverpool csapatának partnereként. A Haier magyarországi leányvállalata szintén egyre nagyobb sikereket ér el. Huczka István ügyvezető igazgató egy éve vette át az irányítást, a 2025-ös évet pedig sikernek könyveli el. A korábban Candy Hoover Hungary Kft. néven működő cég életében fontos változást jelent, hogy immáron a Haier nevét használva, Haier Hungary Kft. néven folytatja a működését.

Huczka István ügyvezető igazgató / Fotó: Haier Hungary Kft.

A névváltás fontos mérföldkő a vállalat hazai stratégiájában: egyértelmű jelzése annak, hogy a Haier márkaépítés új szakaszba lépett Magyarországon. A Haier Hungary Kft. név nemcsak a globális háttérhez való szoros kapcsolódást erősíti, hanem azt az ambíciót is kifejezi, hogy a vállalat a hazai piacon is a nemzetközi pozíciójához méltó, meghatározó szereplővé kíván válni.

A Haier Hungary koncepciójának lényege, hogy egy erős, globálisan piacvezető márka jelenik meg úgy a hazai piacon, hogy közben működését, portfólióját és kommunikációját a magyar fogyasztók igényeihez igazítja. A nemzetközi háttér stabilitást, innovációt és technológiai előnyöket biztosít, míg a helyi szervezet tapasztalata és mozgástere lehetővé teszi, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljon a piaci sajátosságokra. Ennek eredményeként a Haier nem csupán jelen kíván lenni Magyarországon, hanem aktívan formálni is szeretné a piacot, összehangolva globális háttér támogatását a lokális lehetőségek maximális kiaknázásával.

Tudatos stratégiai építkezés a hazai piacon

A magyarországi szervezet az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül. A fókusz egyértelmű: a Haier márka tudatos építése és pozicionálása, valamint a portfólió és az árstratégia optimalizálása a hazai piaci igények figyelembevételével. 

„A termék portfóliónkat első lépésben a piachoz optimalizáltuk. Ott kell jelen lennünk, ahol a valódi fogyasztói igények felmerülnek” – fogalmazott Huczka István, a Haier Hungary ügyvezetője.

A stratégia részeként a Haier brand prémium pozicionálása mindenképpen megmaradt, ugyanakkor a kínálat szélesebb árkategóriákban is elérhetővé vált, lehetővé téve, hogy a márka szélesebb vásárlói rétegekhez jusson el. Míg korábban a Haier hűtőgépek a 600-800 ezer forintos árszinteken jelentek meg, a jelenlegi portfólióban már 300-400 ezer forint körüli ár sávban is több alternatívát kínál a vásárlók részére a prémium termékeiből a vállalat.

A vállalat a szolgáltatási háttér fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordít: 2026. április 15-től megújult, közvetlen Haier szervizhálózat kezdte meg működését. Az új rendszer 30 szervizpartnerrel, regionális felosztásban biztosít országos lefedettséget, miközben egy egységes, modern és ügyfélbarát ügyfélszolgálati struktúrán keresztül kezeli a bejelentéseket.

A Haier mellett a cégcsoport másik márkája a Candy teljesen újra pozícionálásra került és egy jelentősen magasabb minőségi szinten jelenik meg a piacon. Ez tovább erősíti a szélesebb fogyasztói igények kielégítésének lehetőségét. 

Márkaépítés és közvetlen fogyasztói kapcsolat

A Haier Hungary működésének egyik alapelve a fogyasztókkal való közvetlen kapcsolat erősítése. A vállalat úgynevezett „zero distance” modellben dolgozik, amelynek célja a felhasználói igények minél pontosabb megértése és az ezekre szabott megoldások fejlesztése. Ezt a szemléletet globális szinten is erős K+F háttér támogatja: a Haier tíz kutatás fejlesztési központja dolgozik folyamatosan azon, hogy a felhasználói visszajelzéseket gyorsan innovációvá alakítsa, és a legújabb technológiákat közvetlenül a mindennapi termékélmény részévé tegye.

A termékek fejlesztésében egyre nagyobb szerepet kapnak az okosmegoldások és a mesterséges intelligencia által támogatott funkciók, amelyek optimalizálják a készülékek működését - a víz- és energiafelhasználástól egészen a kiemelkedő felhasználói élményig.

„A készülékek használatát a saját fejlesztésű hOn alkalmazás is támogatja, amely lehetővé teszi az eszközök távoli elérését, vezérlését és folyamatos felügyeletét. Az alkalmazás rendszeres szoftverfrissítéseket biztosít, így a készülékek funkcionalitása idővel bővülhet. Ennek megfelelően frissítésekkel folyamatosan kiegészülhet a felhasználható programok száma” - mondta Huczka István.

A legújabb technológiákat közvetlenül a mindennapi termékélmény részévé válnak / Fotó: Haier Hungary Kft.

 Ambiciózus növekedési célok

A szervezeti és stratégiai átalakítások már rövid távon is eredményeket hoztak: 2025-ben a vállalat árbevételben kétszámjegyű növekedést ért el, miközben stabilizálta működését. A következő cél egyértelmű: a piaci részesedés jelentős növelése és a kétszámjegyű arány elérése Magyarországon. Miközben a Haier globálisan immár 17 éve a világ vezető nagygép márkája, a magyar piacon is dinamikus növekedést mutatott be és a jelentős átalakítások eredményeként növelni tudta részesedését több kategóriában is.

 Globális háttér, helyi fókusz

A Haier több mint 200 országban van jelen, és világszerte több mint egymilliárd háztartást szolgál ki. A vállalat globális erőforrásai és innovációs kapacitása stabil alapot biztosítanak a helyi működéshez, miközben a magyarországi csapat önálló stratégiai döntésekkel alakítja a piaci jelenlétet.

