Korán örült Magyar Péter és Zelenszkij: új uniós tagország fekszik keresztbe Ukrajna EU-csatlakozásának – megtetszett neki a magyar vétó

Magyarországot példáját követve új uniós ország készít elő követeléseket Ukrajnával szemben az EU-csatlakozás fejében – írta meg az ukrán sajtó. Mindez azt jelenti, hogy hiába is állapodott meg Magyar Péter és Zelenszkij Kijev tárgyalási szakaszának megnyitásáról, könnyen lehet, hogy ez ismét akadályokba ütközik.

Korán örült Magyar Péter és Zelenszkij: új uniós tagország fekszik keresztbe Ukrajna EU-csatlakozásának / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

A beszámolók szerint megint a nemzeti kisebbségek kérdése kerülhet napirendre, de ezúttal Bulgária részéről. A kelet-európai tagország ugyanis

Magyarországot követve szintén követeléseket támaszthat Ukrajnával szemben

a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban az EU-csatlakozási tárgyalások során.

Az ügyet ismerő források állítása szerint Szófia további garanciákat kíván elérni az Ukrajnában élő bolgár kisebbség oktatási jogait illetően. „Úgy értesültem, hogy a bolgárok biztosítani akarják a kisebbségük oktatási jogait Ukrajnában. Számukra a problémát az jelenti, hogy a külhoni képviselőik általában oroszul beszélnek, ők viszont a bolgár nyelv fejlesztésére törekszenek” – ismertette az egyik EU-s diplomata.

Korán örült Magyar Péter és Zelenszkij: új uniós tagország fekszik keresztbe Ukrajnának

Ez azért is lenne váratlan fordulat, mert közben Magyarország végül beleegyezett Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai első klaszterének megnyitásába, ami hétfőn meg is történik.

Érdekesség, hogy szintén ukrán források szerint Ukrajna és Magyarország tíz vitás pontban bár megállapodott, egy kérdésben azonban továbbra sincs egyezség a két ország között. Magyar Péterék ennek ellenére jelezték, hogy támogatják az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások következő szakaszának megnyitását, vagyis a fennmaradó konfliktust későbbre halasztanák.

A nyitva maradt kérdés a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete, vagyis az, hogy az ukrajnai magyarok és más kisebbségi közösségek milyen garanciákat kapjanak a törvényhozásban való részvételre.

Akárhogy is, az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi – jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.