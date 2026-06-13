Korán örült Magyar Péter és Zelenszkij: új uniós tagország fekszik keresztbe Ukrajna EU-csatlakozásának – megtetszett neki a magyar vétó
Magyarországot példáját követve új uniós ország készít elő követeléseket Ukrajnával szemben az EU-csatlakozás fejében – írta meg az ukrán sajtó. Mindez azt jelenti, hogy hiába is állapodott meg Magyar Péter és Zelenszkij Kijev tárgyalási szakaszának megnyitásáról, könnyen lehet, hogy ez ismét akadályokba ütközik.
A beszámolók szerint megint a nemzeti kisebbségek kérdése kerülhet napirendre, de ezúttal Bulgária részéről. A kelet-európai tagország ugyanis
Magyarországot követve szintén követeléseket támaszthat Ukrajnával szemben
a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban az EU-csatlakozási tárgyalások során.
Az ügyet ismerő források állítása szerint Szófia további garanciákat kíván elérni az Ukrajnában élő bolgár kisebbség oktatási jogait illetően. „Úgy értesültem, hogy a bolgárok biztosítani akarják a kisebbségük oktatási jogait Ukrajnában. Számukra a problémát az jelenti, hogy a külhoni képviselőik általában oroszul beszélnek, ők viszont a bolgár nyelv fejlesztésére törekszenek” – ismertette az egyik EU-s diplomata.
Korán örült Magyar Péter és Zelenszkij: új uniós tagország fekszik keresztbe Ukrajnának
Ez azért is lenne váratlan fordulat, mert közben Magyarország végül beleegyezett Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai első klaszterének megnyitásába, ami hétfőn meg is történik.
Érdekesség, hogy szintén ukrán források szerint Ukrajna és Magyarország tíz vitás pontban bár megállapodott, egy kérdésben azonban továbbra sincs egyezség a két ország között. Magyar Péterék ennek ellenére jelezték, hogy támogatják az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások következő szakaszának megnyitását, vagyis a fennmaradó konfliktust későbbre halasztanák.
A nyitva maradt kérdés a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete, vagyis az, hogy az ukrajnai magyarok és más kisebbségi közösségek milyen garanciákat kapjanak a törvényhozásban való részvételre.
Akárhogy is, az Európai Unió tagállamai megállapodtak arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapját képezi – jelentette be közös sajtóközleményben António Costa, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.
A hétfőn tartandó első kormányközi konferencián megnyitják az alapvető kérdéseket átfogó fejezetcsoportot, amely a csatlakozási folyamat gerincét alkotja, és az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
A nyilatkozat szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is.