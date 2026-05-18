Exkluzív: űrtechnológiával kínálja kényelmesen igénybe vehető személyi hiteleit az MBH Bank (x)
A napokban jelent meg, hogy a magyar személyihitel-piac újabb csúcsra futott az első negyedévben. Az MBH Banknál is ilyen mainstream termékké vált a személyi hitelezés?
Dinamikus növekedést látunk a személyi kölcsönök piacán. Ha a 2025-ös évet nézzük, akkor egy 1120 milliárd forintot meghaladó piacról beszélünk, míg egy évvel korábban az összvolumen nem érte el a 820 milliárd forintot.
Ez egy nagyon jelentős ugrás, és ha öt-nyolc évet visszamegyünk, akkor még egy nagyságrenddel kevesebbet, csupán 400-500 milliárd forint személyi kölcsönt folyósítottak a bankok évente.
Most pedig már azt látjuk az első negyedév alapján, hogy a havi kihelyezések szintje is meghaladja a 110-120 milliárd forintot, ezért idén összességében egy még nagyobb fellendülést várunk tavalyhoz képest is.
Ez a dinamizmus meglátszik az MBH Bank új hitelkihelyezéseiben, nálunk is hasonló a lendület, sőt helyenként a piaci átlag fölött növekszik a személyikölcsön-portfóliónk.
Akár 15 millió forintot is felvehetünk fedezet nélkül
Mi mozgatja a szegmens bővülését?
Sok minden hajtja a személyikölcsön-piac növekedését. Többek mellett átalakultak a fogyasztói szokások: a korábbi évekhez képest kibővült az a hitelezési célkör, amelyhez az ügyfelek ezt a terméket keresik.
Az sem elhanyagolható tényező, hogy két-három éves időtávra visszanézve szemmel láthatóan csökkentek a személyi hitelek kamatai. Lényegesen alacsonyabb kamatszint mellett lehet ma már ehhez a termékhez hozzájutni, mint mondjuk 2023 környékén, és a hitelösszegek, valamint az elérhető konstrukciók is változtak a piacon.
Ma már 15 millió forintig elérhető egy fedezetlen személyi kölcsön, ami azt jelenti, hogy olyan tartósabb célokra is igénybe vehetik az ügyfelek, mint például egy lakásfelújítás.
Míg korábban ez a termék jellemzően átmeneti finanszírozást jelentett egy-egy család háztartásában, vagy ritkábban jelentkező nagyobb kiadásokhoz nyújtott fedezetet – például egy esküvő finanszírozásához, vagy éppen egy autóvásárláshoz –, ma már az otthonteremtésben is szerepet játszhat. Egy nagyobb összegű személyi kölcsönből ugyanis gyakorlatilag egy ingatlant fel lehet újítani, és ez egy lényegesen könnyebben, gyorsabban hozzáférhető hiteltermék, mint a jelzáloghitel.
Ez a 15 millió forintos hitel általánosan elérhető?
Nem általános, de vannak olyan szereplők, ahol igen.
Például nálunk, az MBH Bankban is elérhető.
A legtöbb piaci szereplő valahol 10 és 15 millió forint között húzza meg a maximális határt, természetszerűleg attól függően, hogy az ügyfélnek a hitelképességi, jövedelmi helyzete mit tesz lehetővé.
Egyre tudatosabbak az ügyfelek
A személyi hitel és a lakosságnak nyújtott fedezetlen hitel szinonimát jelent?
A személyi kölcsön egy típusa a fedezetlen hiteleknek. A fedezetlen hitelnek az a lényege, ahogy ez a nevében is benne van, hogy ezekhez semmilyen biztosíték nem kapcsolódik.
A fedezetlen hitelek definíciós körébe tartozik azonban a személyi kölcsön mellett például az áruhitel, vagy az úgynevezett BNPL (Buy Now Pay Later; Vedd meg most fizess ki később!), de ide sorolhatjuk a hitelkártyákat is. A fedezetlen hitelek köre tehát többféle termékből áll össze, többféle konstrukcióra, többféle élethelyzetre reagál. Ha viszont a piaci volumeneket nézzük, akkor ebből messze-messze a személyi kölcsön a legjelentősebb.
Bátrabbak lettek az ügyfelek a hitelezés terén?
Ha a fogyasztási hitelezés GDP-arányos állományát nézzük, az a régióban Magyarországon a legmagasabb. De ennek oka, hogy nálunk ide sorolódik a babaváró és munkáshitel. Ezért inkább úgy fogalmaznék, hogy az ügyfelek tudatosabban és jobban megtervezik a hitelfelvételt, és ennek alapján választanak, vagy éppen kérik a bank segítségét a választáshoz.
A tudatossághoz tartozik az is, hogy ahogy csökkennek a hitelkamatok, ahogy egyre kedvezőbb áron lehet kölcsönhöz jutni, a termék preferáltabb választássá vált az ügyfelek számára, mint mondjuk két-három évvel ezelőtt.
Sőt, egyre jellemzőbb hitelcélként jelenik meg, hogy az új személyi hitelekből korábban, magasabb kamatok mellett felvett személyi kölcsönöket váltsanak ki. A hitelkiváltás tavaly és az idei első negyedévben is számottevő részét képezte az összes személyikölcsön-felvételnek.
Eszerint pozitív és negatív élethelyzetekben – például likviditási nehézség esetén – is vesznek fel személyi hiteleket az emberek?
Igen, bár én ezeket sem hívnám feltétlenül negatív élethelyzetnek, inkább olyan egyszeri kiadásoknak, amelyek nem jelentkeznek a mindennapokban. Például egy tanulmányi út finanszírozása vagy egy házasságkötés.
Ezek pozitív élethelyzetek, ám egy családi büdzsé nem feltétlenül készült fel arra, hogy egy-egy ilyen nagyobb várt vagy váratlan kiadást finanszírozni tudjon, és erre kiválóan alkalmas egy személyi kölcsön, mert ez egy nagyon gyorsan igénybe vehető, rövid átfutási idővel rendelkező konstrukció, amelyhez az ügyfél könnyen hozzá tud férni. A gyorsaság és a könnyű hozzáférhetőség az egyik leglényegesebb szempont, amelynek alapján az ügyfelek eldöntik, hogy melyik konstrukciót és melyik pénzintézetet választják.
Jellemzően milyen futamidejű termékeket keresnek?
A személyi kölcsönök futamideje a hitelösszegtől is jelentősen függ. A magasabb összegű személyi kölcsönök általában valamivel hosszabb futamidővel működnek, hiszen ott a hitelcél is tartósabb beruházást szolgál. A tipikus futamidő öt és hét év közötti, ezzel találkozunk a leggyakrabban az ügyféligénylések során.
„Űrtechnológiát” vet be az MBH Bank
Ha ilyen nagy a kereslet a termék iránt, akkor a hitelnyújtók is versenyeznek. A hitelkamatok csökkenése is ezt jelzi?
A verseny sok terepen zajlik, és az kétségtelen, hogy meglehetősen éles versennyel találkozunk mi is meg természetesen az ügyfelek is.
Nyilván az egyik szempont – amivel a bankok versenyeznek az ügyfelek kegyeiért – a termék ára, azaz ebben az esetben a kamatszint és a teljes hiteldíjmutató (THM).
Legalább olyan fontos ugyanakkor az is, hogy milyen szolgáltatási minőség kapcsolódik a termékhez, gondolok itt arra, hogy milyen csatornákon kínálják azt. Személyesen a bankfiókokban igényelhető, vagy elektronikus, digitális csatornákon is elérhető.
Továbbá, hogy teljesen elektronikus ügymenetről van-e szó, azaz nem csak az igénylést lehet az online platformon benyújtani, hanem a teljes folyamatot lefedi a digitális megoldás?
Ezek mind választási szempontok, csakúgy, mint a gyorsaság. Ebből a szempontból pedig nemcsak az a kérdés, hogy mennyire gyorsan igényelhető a kölcsön, hanem az is, hogy a hiteligény milyen gyorsan fordul át effektíve folyósított hitellé, és ahhoz milyen módon jut hozzá az ügyfél.
A választásban ezek a tényezők mind szerepet játszanak, ezért is döntött az MBH Bank a személyi hitelezésben egy teljesen új, felhőalapú technológia bevezetése mellett, amit a kollégáimnak úgy szoktam jellemezni, hogy ez gyakorlatilag űrtechnológia.
Egy olyan platformon keresztül kínáljuk ugyanis az ügyfeleknek a személyi hiteleket a fiókhálózatban és a mobilapplikációs csatornán, amely teljesen átjárhatóvá teszi ezeket az értékesítési csatornákat.
Ez azt jelenti, ha például elindítok egy hiteligénylést a mobilapplikáción, de később kérdésem támad, elbizonytalanodom, hogy biztos, hogy ezt a konstrukciót szeretném, vagy más okból szeretnék egy tanácsadóval beszélgetni, akkor az alkalmazáson elindított igénylés minden további nélkül a bankfiókban folytatható, és ott helyben le is zárható.
De az is lehet, hogy mondjuk bemegyek egy bankfiókba tanácsadásra, megbeszéljük a legfontosabb tudnivalókat, és az ott rögzített igénylést otthon a saját fotelem kényelméből fejezem be a mobilapplikációban.
Átjárhatóvá válnak tehát az értékesítési csatornák, de a legfontosabb, hogy nagyon gyors ügymenetről van szó, hiszen a személyi kölcsön egy erőteljesen adatalapú finanszírozási forma.
A kockázati modellek erősen adatvezéreltek, és gyakorlatilag ezeknek az adatoknak, információknak a felhasználásával nagyon gyorsan tudunk személyi kölcsönt nyújtani az ügyfeleinknek akár a fiókokban, akár a digitális csatornákon.
Ha tehát bejön a fiókba egy MBH Banknál számlát vezető ügyfél, és elkezdenek beszélgetni az ügyintézővel a személyi kölcsönről, akkor amennyiben az igénylés, illetve a paraméterek megfelelnek, mire mindent megbeszélnek, akár végig is futhat a teljes hitelbírálati és döntési folyamat, és a folyósítás is megtörténhet.
A technológia bevezetése az MBH Bankban több fázisban zajlik, és már számos digitális és fióki eleme elérhető.
Elfelejthetjük a közjegyzőt
Mit jelent az, hogy adatvezérelt a folyamat, elegendő, hogy a bankszámla-adatokat látják?
A hagyományos banki működésben a személyi kölcsönök értékesítése sokkal inkább egy ügyféligény alapú tranzakció volt korábban, azaz az ügyfél felkereste a bankot, vagy a fiókban, vagy egy másik csatornán, és az ő kezdeményezésére és igényeire alapozva kínáltunk neki hitelt.
Ma már azonban a rendelkezésünkre álló adatok alapján sokkal személyre szabottabb megoldásokat tudunk kínálni. Mégpedig proaktív módon, személyre szabottan, az élethelyzetekhez kapcsolódva.
Ha azt látom például, hogy egy ügyfél banki segítséggel vett egy ingatlant, akkor tudom, hogy szüksége lehet személyi kölcsönre egy esetleges felújításhoz.
Vagyis az ügyfél viselkedésén alapuló nagyobb adatmodellek segítségével szabják személyre a bankok az ajánlatokat, és időzítik azokat. Olyan időpontban próbálnak az ügyfelek rendelkezésére állni, amikor az az élethelyzethez a leginkább illeszkedik.
Ebben más a mai adatvezérelt működés a korábbiakhoz képest. Sok ügyfél – természetesen hozzájárulással kezelt – nagy mennyiségű adatát látjuk, és talán ez lesz az egyik legdöntőbb tényező a szektorban, hogy ki tudja majd ezt az adattengert a leghatékonyabban feldolgozni.
Egy pár éve még bizonyos összeghatár felett közjegyző is kellett a személyi hitelhez, az eddigiekből úgy látom, most már nem ez a helyzet.
Nem, most már a személyi kölcsönök teljes egészében helyben megköthető szerződések.
Óriási adatbázissal dolgoznak a bankok
Az adatvezérelt működés a portfólióminőség megőrzésében is segít?
Hogyne, a kockázatkezelési modelljeinknek ez nagyon fontos alappillére, hogy olyan elemző képességgel rendelkezzenek, amely nagy mennyiségű kihelyezett személyikölcsön-állomány mellett is egy nagyon stabil portfólióminőséget biztosítanak.
Az MBH Bank a méretéből adódóan nagyon sok ügyféllel és nagyon nagy portfólióval dolgozik, tehát óriási adatbázis áll a rendelkezésére, ami a kockázatkezelési modellek folyamatos fejlesztését is lehetővé teszi.
Ejtene néhány szót a nem személyi kölcsön típusú egyéb fedezetlen hitelekről is?
Igen, már csak azért is, mert azokról mindig kevesebb szó esik. A fedezetlen hitelezés feltörekvő ága a már említett BNPL-szegmens (Vedd meg most, fizess később!), amely összességében a piacon még egy relatíve kis volument tesz ki, de nagyon dinamikusan nő. Amíg a hazai piacon a webshopok nagyjából 11-12 százalékában érhető el valamilyen áruhitel, a BNPL csak 3-3,5 százalékukban vehető igénybe, ám ez utóbbi szegmens két év alatt a hétszeresére nőtt.
Arra számítunk, hogy ez a terület a továbbiakban is dinamikusan fejlődik, mert kinyitott egy olyan finanszírozási teret, amely korábban nem nagyon létezett a piacon. Jellemzően kisebb összegű finanszírozásról van szó, amit egyre bátrabban vesznek igénybe az ügyfelek egy-egy árucikk megvásárlására.
Mi a különbség a BNPL és a szimpla áruhitel között?
Az áruhitelt a nagyobb értékű fogyasztási cikkek finanszírozásához igénylik, a BNPL esetében pedig inkább kisebb összegekről van szó. Mondok egy egyszerű példát: egy online vásárlás során előfordulhat, hogy az ügyfél még nem biztos egy termék kiválasztásában, vagy több alternatívát mérlegel, és csak később dönt a végleges vásárlásról. Ahogyan a neve is mutatja, a BNPL konstrukció ilyen esetekben átmeneti, rövid távú finanszírozási megoldást nyújt, anélkül, hogy azonnal az ügyfél likviditását terhelné. Ez egy gyorsan forgó, rövid időre igénybe vett finanszírozás, amely kifejezetten kisebb összegű vásárlásokhoz kapcsolódik.
Az áruhitel segítségével ezzel szemben inkább egy nagyobb értékű eszközt veszek, és a finanszírozást egy-három év alatt fizetem vissza. De a két hiteltermék valóban nagyon hasonló.
Az AI szerepe a személyi hitelezésben
Mi a szerepe a mesterséges intelligenciának (AI) a személyi hitelezésben?
Az AI kapcsán ki kell emelni, és nemcsak a fedezetlen hitelezés, hanem az egész banki működés vonatkozásában, hogy mind a hiteligényléseknél, tehát az adatrögzítéseknél és az adatelemzéseknél, mind a kockázati modellek alkalmazásában, vagy a termékek személyre szabásában már jelenleg is hatalmas szerepe van, s ez a jövőben várhatóan tovább nő.
Ahogy már mondtam, rengeteg – szabályozott keretek között és ügyfél-hozzájárulással kezelt – adattal dolgoznak a bankok, és a mesterséges intelligencia elsősorban abban segít, hogy ezeket az adatokat a lehető legnagyobb mértékben és a leginkább célhoz kötötten tudjuk felhasználni. A személyre szabott szolgáltatást a legjobb időben, helyen és áron tudjuk az ügyfeleknek kínálni, és a folyamat gyors, automatizált, digitális legyen.
A személyi hitelezés nagyságrendje hogyan viszonyul a lakossági jelzálogpiacéhoz?
Amint kiemeltem, a hazai piacon a személyi hitelek havi új kihelyezése olyan 110-120 milliárd forint volt az elmúlt egy-két hónapban. Eközben az Otthon Start programnak köszönhetően a jelzálog-hitelezés már havi 250-270 milliárd forintnál tart, de az OSP megjelenése előtt a lakáshitelpiac nagyjából akkora volt, mint most a személyi kölcsönök volumene, tehát mindkettő rendkívül dinamikusan nőtt.
Az MBH Bank célja az egyszerű és kényelmes személyi hitelezés
Visszatérve a személyi hitelezéshez, milyen szempontok alapján választanak az ügyfelek a bankok közül, mennyire számít a banki márka? Van erre vonatkozó felmérésük?
Részletes felméréseink vannak az ügyfelek preferenciájáról, különösen amikor a finanszírozásról döntenek. A fogyasztási hitelezésben nyilván nem elhanyagolhatóak a költségek, tehát a kamat és a THM mértéke.
Legalább olyan fontos szempont ugyanakkor, hogy az a hitelkonstrukció, amit a bank kínál, mennyire teszi a teljes futamidő alatt kiszámíthatóvá az ügyfél számára a hiteltörlesztést.
Lényeges továbbá, hogy milyen gyors a hitelnyújtás, mennyire egyszerű az igénylés, illetve transzparens, azaz átlátható-e a folyamat. Mindemellett pedig szerepe van a banki márkának, a bank ismertségének, illetve a korábbi tapasztalatoknak is.
Mit jelent itt a transzparencia?
Az átláthatóság a személyi hitelezésben azt jelenti, hogy mennyire tudjuk megmutatni az ügyfélnek, hogy hogyan néz ki a folyamat, milyen adatokra van szükség a hitelbírálathoz, illetve mennyire van tisztában az ügyfél azzal, hogy mire számíthat akár a hitelösszeget, akár az átfutási időt vagy az egész folyamat egyszerűségét tekintve.
Itt van megint csak kiemelt jelentősége a banki márkának, hiszen az MBH Bank arra törekszik, hogy egy nagyon kényelmes, és tényleg frusztrációmentes folyamaton segítse át az ügyfeleket, akik a lehető leggyorsabban átláthassák, hogy mire számíthatnak.
Mi a személyi kölcsön jövője, és merre tart a fedezetlen hitelezés?
Azt gondolom, hogy idén és jövőre is az eddigiekhez hasonló, dinamikus fejlődést látunk majd. Pont azért, mert ezek a magasabb hitelösszegek és hosszabb futamidők, növelik a személyi hitelezés összvolumenét, és ösztönzik az ügyfeleket.
Az egyéb fedezetlen hitelezésben, elsősorban az áruvásárláshoz kapcsolódó hitelekben, főleg a BNPL-ben is érdemi fejlődés várható a következő időszakban, még akkor is, ha ezeknek a teljes piachoz mért volumene azért relatíve kisebb.
A kategóriába tartozó másik két terméknél – a folyószámhitelnél és a hitelkártyánál – nagyjából azt a stabil piacot várjuk, mint amit az elmúlt egy-két évben tapasztalhattunk.
Úgyhogy a fedezetlen hitelezés továbbra is nagyon szép kihívásokkal teli szegmense marad a lakossági hitelezésnek.
A növekedés mellett pedig az is fontos, hogy a technológiai fejlődés által nyújtott egyszerűség és kiszámíthatóság először mindig ezeknél a hiteltermékeknél jelentkezett, illetve jelentkezik.