Lélektani határ fölött az európai gázár, miközben a tárolók konganak az ürességtől

Kezdi elveszteni a reményt a Hormuzi-szoros gyors megnyitására az európai gázpiac, így folyamatos a gázárak emelkedése a TTF holland gáztőzsdén, ahol az árak az 50 euró per megawattóra lélektani szint fölé kúsztak már a múlt hét végén, és hétfőn is tovább emelkedtek.

A gázárak az egekben, amíg a globális LNG-kínálat ötöde nem elérhető / Fotó: AFP

Lassan, de biztosan emelkedik a gázár

Bár a gázárak emelkedése nem ugrásszerű, hétfőn már a hetedik kereskedési napon zajlik zsinórban, miután a hét végén támadást ért egy atomerőművet az Egyesült Arab Emírségekben. A Reuters összefoglalója szerint

a TTF-gázár egy pillanatra az 52,44 eurót is elérte hétfőn, ami több mint egy hónapos csúcsot jelent.

A hét végén dróntámadások érték Szaúd-Arábiát és az Emírségeket, miközben az amerikai megszólalások is inkább az eszkaláció felé mutatnak az elmúlt hónap viszonylagos nyugalma után.

Donald Trump amerikai elnök pénteken arról beszélt, hogy kezdi elveszteni türelmét a perzsa országgal szemben, míg Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy Teherán nem bízik az Egyesült Államokban.

Az európai gáztárolók még mindig üresek

Mindeközben az árak emelkedését az is hajtja, hogy az európai gáztárolók töltöttsége csak 36 százalékos, szemben az elmúlt öt év erre az időszakra vonatkozó 50 százalék körüli átlagával – mutat rá a The Wall Street Journal. A geopolitikai aggodalmak hulláma így elmossa az európai kereslet gyengeségét. Ezért

hiába enyhül a fogyasztás Európa északnyugati részén az emelkedő hőmérséklet, magasabb napenergiás termelés és nagyobb szélsebesség miatt, a Hormuzi-válság ellensúlyozza a kedvező tényezőket.

A Hormuzi-szoroson halad keresztül békeidőben a globális LNG-kereskedelem ötöde, ami nagyságrendileg akkora, mint amennyi vezetékes orosz gáz tűnt el az európai piacról az orosz–ukrán háború kitörése után. Ugyanakkor a Perzsa-öbölből származó földgáz első számú piaca inkább Ázsia volt. Mindez azonban licitháborút indíthat el Európa és Ázsia között a világ más részeiről elérhető szállítmányokért.