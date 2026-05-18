Napi százezer autó halad át rajta, már nem lehetett tovább várni: felújítják a budapesti hidat – csaknem húsz métert vesznek ki belőle, kritikus pontokat érint a csere

A napokban közzétett közbeszerzési felhívás értelmében folytatódik az Erzsébet híd dilatációs szerkezeteinek felújítása: a harmadik ütem a budai lehajtókat érinti. A B-916 jelű lehajtón két ponton, a Rudas fürdő felé vezető ág végén lévő B jelű és az Attila út, Krisztinaváros irányába tartó C jelű dilatációnál 16,8 méternyi elhasználódott szerkezetet cserélnek le – írja a Magyar Építők.

Folytatódik az Erzsébet híd dilatációcseréje / Fotó: Móricz István

A jelenleg beépített, egylamellás PD85-ös típusú elemek mindössze plusz-mínusz 40 milliméteres mozgási kapacitással rendelkeznek; helyükre tartósabb, korszerű megoldások kerülnek. A kivitelezőnek 2026. november 15-ig kell elvégeznie a teljes munkát, amelynek részeként a vízelvezető rendszert is megújítják: a keresztirányú mélyvonalba burkolatszivárgót építenek be, a vizet a meglévő csepegtetők vezetik ki.

A felújítás előzménye, hogy 2025-ben a hídfőknél elhelyezkedő fődilatációkat már kicserélték: az elhasználódott acélprofilok helyére nagyobb terhelhetőségű szerkezetek kerültek, amelyek egyúttal érzékelhetően csökkentették az áthaladás zajszintjét is.

Az évtizedek során számos kisebb karbantartási munka folyt az Erzsébet hídon

Az 1964-ben felavatott Erzsébet híd Sávoly Pál tervei alapján, modern kábelhídként váltotta fel az eredeti, a második világháborúban elpusztult szerkezetet. Tartórendszerét oldalanként 61-61 kábel alkotja, amelyek egy merevített acélszerkezetet tartanak – ez utóbbi közvetlenül hordozza az útpályát.

Bár az újjáépített híd teherbírása felülmúlja az eredetiét, acélfelhasználása mindössze annak felét teszi ki. A mára 62 éves szerkezeten az évtizedek során számos kisebb karbantartási munkát végeztek, ilyen volt az 1997–98-as állagmegóvás, valamint a 2004-es és 2013-as feljárófelújítás. A dilatációs szerkezetek teljeskörű cseréje azonban csak a 2020-as évek közepén került napirendre mint a híd karbantartásának egyik legfontosabb feladata.