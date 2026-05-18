Alaposan ráijesztett a piacra a Ryanair, a Wizz Airt is húzta magával: ez már nem megy így sokáig, eldől Michael O’Leary sorsa

Habár jól sikerült a március végén lezárt üzleti év, borús fellegek jelentek meg a láthatáron. A Ryanair szerint miközben több okból is megugranak idén a költségei, az energiaválság miatt elbizonytalanodó piacon csökkennek a menetjegyárak, és a főszezonban sem várható fordulat.
Murányi Ernő
2026.05.18, 12:07
Frissítve: 2026.05.18, 12:42

Nagyjából 3 százalékkal, 21,5 euró alá esett a Ryanair-részvények árfolyama, sőt a Wizz Air és az EasyJet papírjai is több mint 2 százalékkal gyengültek, miután az ír fapados légitársaság bemutatta évzáró gyorsjelentését, és közölte, hogy mitől tart az április elején megkezdett új üzleti évében.

Alaposan ráijesztett a piacra a Ryanair / Fotó: NurPhoto via AFP

Két tűz közé került a Ryanair

Bár Európa legnagyobb fapados légitársasága a vártnál kedvezőbb éves eredményekről számolt be, a befektetők inkább arra figyeltek, hogy a menedzsment óvatosságra intett az üzemanyagárak emelkedése miatt, miközben az iráni háború okozta fogyasztói bizonytalanság nyomás alatt tartja a menetjegyárakat.

A Ryanair emellett arra számít, hogy 

  • az Európai Unió környezetvédelmi adói idén további 300 millió euróval emelkednek, 
  • ráadásul a cég megállapodott néhány már elkerülhetetlenné vált – a repülőszemélyzetet érintő – jelentős béremelésben is, 
  • de a régebbi repülőgépek karbantartása és a CFM Leap hajtóművek felülvizsgálata szintén növeli a költségeket.

Az ír diszkontszolgáltató közölte, hogy a légi viteldíjak az elmúlt hetekben csökkentek a közel-keleti konfliktus miatt kialakult bizonytalanság közepette, és a várakozásai szerint az árak a június végéig tartó első negyedévben, 5 százalék körüli mértékben mérséklődnek.

Sőt, Michael O’Leary vezérigazgató csapata a nyári viteldíjakra vonatkozó kilátásokat is lecsavarta, mondván, az árképzési trend előreláthatóan „nagyjából stagnál” július és szeptember között, miután korábban alacsony, egy számjegyű százalékos növekedésre számítottak a főszezonban.

Az elmúlt hetekben az árak némileg enyhültek a magasabb olajárak, az üzemanyaghiánytól való félelem és az infláció – fogyasztói kiadásokat hátrányosan befolyásoló – kockázata okozta gazdasági bizonytalanságra reagálva

– emelte ki O’Leary.

A költségek meg emelkednek

Jóllehet a Ryanair kerozinszükségletének 80 százalékára már fedezte a beszerzési árakat, a fennmaradó 20 százalékot a közel-keleti konfliktus miatt csak a már „jelentősen magasabb” árakon tudják beszerezni, ezért ha az árak a jelenlegi szinten maradnak, akkor a légitársaság költségei 2026–27-ben akár „középső egy számjegyű” százalékkal is nőhetnek.

A Ryanair nettó nyeresége amúgy a megelőző évhez mérten – a vártnál kissé nagyobb mértékben –40 százalékkal, 2,26 milliárd euróra lőtt ki a március 31-én lezárt üzleti évben, míg a bevételei 11 százalékkal 15,54 milliárd euróra emelkedtek.

A lezárt évben ugyan az ír cég 210 darabosra tervezett Boeing 737-8200 flottája végre összeállt, ám ugyanakkor az amerikai repülőgép-gyártó késedelmei visszafogták a növekedést.

A cégvezetés szerint azonban túl korai lenne az új pénzügyi évre előrejelzéseket adni a kereslet és az üzemanyagárak bizonytalansága miatt.

O’Leary szerint az európai légitársaságok jelenleg különböző alternatívákat keresnek az üzemanyag beszerzésére, hogy leküzdjék a Hormuzi-szoros blokádja által okozott kínálati sokkot. Hozzátette:

 A blokád ellenére az európai légitársaságok kerozinellátása továbbra is viszonylag jó, jelentős mennyiség áramlott be Nyugat-Afrikából, Amerikából és Norvégiából is.

Hamarosan döntenek O’Learyről

A vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy eközben a bizonytalanság miatt – más légitársaságokhoz hasonlóan – a foglalások egyre inkább az utolsó pillanatra csúsznak, noha összességében a kereslet továbbra is erős.

A Ryanair ezért 4 százalékkal több, mintegy 216 millió utast vár az új üzleti évben, tartva a lezárt pénzügyi évben látott szintén 4 százalékos növekedés ütemét.

A közlemény arra is kitért, hogy az igazgatótanács már nagyon közel jár O’Leary szerződéshosszabbításának a véglegesítéséhez, amely további négy évre szólna 2028 március végétől. A körvonalazódó megállapodás szerint a régi-új vezérigazgató a következő periódusban 10 millió részvényt kapna bónuszként, persze a „nagyon ambiciózus profit-, illetve részvényárfolyam-növekedési célok elérésétől” függően.

Rengeteg energiája van, szereti, amit csinál, az igazgatóság nagyon szeretné megtartani őt

– mondták O’Learyről.

 

A Ryanair idén eddig 28 százalékkal gyengülő részvényeit az LSEG elemzői konszenzusa, 32 eurós medián-célárfolyamon vételre ajánlja. A felértékelődési potenciál tehát közel 50 százalékos.  

 

