Újabb hatalmas kínai elektromosjármű-gyártó érkezhet Magyarországra

Az elmúlt időszakban alaposan elszállt olajárak kiváló lehetőséget nyújtanak a kínai Yadea, a világ legnagyobb, elektromos robogókat és motorkerékpárokat gyártó vállalata számára, hogy növelje eladásait. Terjeszkedési terveiben előkelő helyen szerepel Európa, saját gyár építését is tervezi Magyarországon.
Világgazdaság
2026.05.18, 13:01
Frissítve: 2026.05.18, 13:04

Az  iráni háború kezdete óta rendkívüli mértékben növelte eladásait Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában a Yadea, a világ legnagyobb elektromos robogókat és motorkerékpárokat gyártó vállalata, a kínai Yadea. A csoport külföldi eladásai az idén mintegy 70 százalékkal magasabbak, mint 2025-ben – írja az Origo.

Magyarországon is gyárat építhet a kínai Yadea / Fotó: Oriental Image via Reuters

Az iráni háború kedvező lehetőséget teremt a Yadea számára

A Hormuzi-szoros lezárása miatt kilövő olajárak hatására a hongkongi tőzsdén jegyzett csoport felgyorsította terjeszkedését az Egyesült Királyságban és Európában.

„A közel-keleti helyzet kedvező lehetőséget kínál számunkra, hogy belépjünk újabb piacokra, és a fogyasztókat az elektromos járművek használata felé tereljük, mivel a saját bőrükön érzik, mennyit emelkedtek az üzemanyagárak” – nyilatkozta Vang Csia-csung, a Yadea alelnöke a Financial Timesnak

A Yadea a tiszta technológiát gyártó kínai vállalatok agresszív terjeszkedésének egyik szimbóluma, amelyek a hazai növekedés lassulásával párhuzamosan elkezdték a külpiacokon való terjeszkedést. Márciusban a csoport bejelentette, hogy idén 450 ezer jármű külföldi értékesítését célozza meg, szemben a korábbi 310 ezerrel. 

A piacbővítési terveket megalapozza, hogy a Nemzetközi Tiszta Közlekedési Tanács (ICCT) adatai szerint az elektromos járművek a globális kétkerekű piac mintegy 15 százalékát tették ki tavaly, ami rávilágít arra, hogy globális szinten hatalmas növekedési potenciál rejlik ebben az iparágban.

Vang hangsúlyozza: a kulcsfontosságú külföldi piacokon vagy azok közelében történő gyártásra van szükség a kínai exportra kivetett vámok elkerülése érdekében. Azt is elmondta, hogy 

az európai kereslet növekedésével a Yadea gyárat tervez építeni Magyarországon.

