Súlyos milliókba kerülhet a kivárás: egy autó árát bukhatjuk, ha nem ezeket a hiteleket vesszük fel
Egy 34 millió forintos, 20 évre felvett lakáshitel esetében jelenleg több mint 56 ezer forinttal lehet magasabb a havi törlesztő, ha valaki nem tudja igénybe venni az államilag támogatott konstrukciót. A különbség a teljes futamidő alatt elérheti a 13,5 millió forintot, vagyis egy középkategóriás új autó árát.
A különbség hátterében a kamatszintek közötti rés áll. Míg a piaci lakáshitelek jelenleg nagyjából 5,85–5,99 százalékos kamattal érhetők el, addig az Otthon Start konstrukcióban legfeljebb 3 százalékos, sőt banki akciókkal akár 2,79 százalékos kamatszint is elérhető.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanakkora hitelösszegnél a támogatott konstrukció érdemben alacsonyabb havi terhet és jelentősen kisebb teljes visszafizetést eredményez.
Banki lista: hol mennyi a kamat?
Az aktuális ajánlatok alapján a támogatott hitelek kamatai a következőképpen alakulnak:
- MagNet Bank: 2,80 százalék
- Gránit Bank: 2,79 százalék (akciós)
- UniCredit Bank: 2,90 százalék (akciós időszakban)
- CIB Bank: 2,95 százalék
- OTP Bank: 3,00 százalék
- Erste Bank: 3,00 százalék
- K&H Bank: 3,00 százalék
- MBH Bank: 3,00 százalék
- Raiffeisen Bank: 3,00 százalék
A piaci konstrukciókhoz képest tehát egységesen jelentős az előny.
Jöhetnek a szigorítások
A támogatott hitelek jövője ugyanakkor bizonytalan. A Portfolio konferenciáján a banki szakemberek 96 százaléka a feltételek szigorítása mellett foglalt állást. A kritikák szerint a jelenlegi rendszer túl széles kör számára elérhető, így nem kizárólag a rászorulókat segíti, hanem befektetési célú vásárlások előtt is nyitva áll.
A szakmai javaslatok között szerepel, hogy a konstrukciót kizárólag új építésű lakásokra korlátozzák, illetve szigorúbb jövedelmi vagy vagyoni feltételekhez kössék.
A kérdés azért is aktuális, mert a támogatási rendszer – benne az Otthon Start , a Babaváró és a CSOK – a jelenlegi tervek szerint fennmaradhat a Tisza Párt kormányzása alatt, ugyanakkor átalakításokra lehet számítani. A szakpolitikai irány inkább a célzottság erősítése felé mutat.
Kamatstop és támogatott hitelek: két külön világ
A lakáshitelpiacon közben párhuzamosan fut a kamatstop kérdése is, amely elsősorban a meglévő, változó kamatozású hitelek törlesztőrészleteit fogja vissza. A támogatott konstrukciók azonban ettől független logika szerint működnek: itt nem átmeneti védelemről, hanem tartósan alacsony kamatszintről van szó. Ez tovább növeli a különbséget azok között, akik hozzáférnek a kedvezményes konstrukciókhoz, és azok között, akik csak piaci alapon tudnak hitelt felvenni.
Nem csak az időzítés számít
A szakértők szerint a jogosultaknak érdemes lehet mielőbb lépniük. Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője arra figyelmeztetett, hogy a feltételek változása vagy a jogosultság elvesztése nagy pénzügyi hátrányt jelenthet.
Ugyanakkor a gyakorlatban a vásárlás időzítése rugalmasabb lehet, mint sokan gondolják. Ha az eladó csak később tud kiköltözni, az adásvétel akkor is lebonyolítható, az ingatlan pedig átmenetileg visszabérelhető az új tulajdonostól.
Szórják az ajándék pénzt a bankok
Drasztikus növekedést okozott a támogatott lakáshitelek felvételében az Otthon Start program. A bankok a 2025 októbere és 2026 márciusa közötti fél évben 1272,7 milliárd forint összegben költöttek új szerződéseket támogatott lakáshitelekre, ami példátlannak számít – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az Otthon Start bevezetése előtti időszakban majdnem négy év kellett ahhoz, hogy ehhez hasonló összegű, kedvezményes kamatozású lakáshitelt értékesítsenek a bankok. 2021 szeptembere és 2025 szeptembere között összesen 1293 milliárd forintnyi támogatott lakáshiteles szerződést kötöttek.
Arra az Otthon Start program hitelének indulása előtt is számítani lehetett, hogy a támogatott hitelek többségbe kerülnek majd az új folyósításokon belül, hiszen igen széles kör által igényelhető konstrukcióról van szó. A múlt év utolsó és 2026 első negyedévére viszont eljutottunk oda, hogy a támogatott lakáshitelek az új szerződések összegének több mint 80 százalékát adják, miközben 2025 első felében még csak 20 százalék körül mozgott az arányuk.
Ez azt jelenti, hogy az új szerződéseken belüli arány gyakorlatilag megfordult október óta, visszaszorultak a piaci kamatozású lakáshitelek, amit egyértelműen az Otthon Start program megjelenése okozott.
Látványosan megugrottak a hitelösszegek
Az új, gyerekvállalás nélkül is elérhető támogatott kölcsön megjelenése közben látványos ugrást hozott az új lakáshitelek átlagos összegében is. Miközben 2025 első negyedévében még alulról súrolta a húszmillió forintot az egy szerződésre jutó átlagos összeg, addig az idei év első negyedében ez már 27,3 millió forintra nőtt.
Ennek oka főként az, hogy az Otthon Start esetében rendre 30 millió és 35 millió forint közötti átlagos összegről számolnak be a bankok. Az Otthon Start iránti óriási kereslet hatására idén újabb rekordot dönthetnek a lakáshitelek. Az MNB már az első negyedévben 780,3 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést regisztrált, aminek alapján bőven túlszárnyalhatónak tűnik a tavalyi 1970 milliárd forintos csúcs is.