Súlyos milliókba kerülhet a kivárás: egy autó árát bukhatjuk, ha nem ezeket a hiteleket vesszük fel

Egy 34 millió forintos, 20 évre felvett lakáshitel esetében jelenleg több mint 56 ezer forinttal lehet magasabb a havi törlesztő, ha valaki nem tudja igénybe venni az államilag támogatott konstrukciót. A különbség a teljes futamidő alatt elérheti a 13,5 millió forintot, vagyis egy középkategóriás új autó árát.

A különbség hátterében a kamatszintek közötti rés áll. Míg a piaci lakáshitelek jelenleg nagyjából 5,85–5,99 százalékos kamattal érhetők el, addig az Otthon Start konstrukcióban legfeljebb 3 százalékos, sőt banki akciókkal akár 2,79 százalékos kamatszint is elérhető.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyanakkora hitelösszegnél a támogatott konstrukció érdemben alacsonyabb havi terhet és jelentősen kisebb teljes visszafizetést eredményez.

Banki lista: hol mennyi a kamat?

Az aktuális ajánlatok alapján a támogatott hitelek kamatai a következőképpen alakulnak:

MagNet Bank: 2,80 százalék

Gránit Bank: 2,79 százalék (akciós)

UniCredit Bank: 2,90 százalék (akciós időszakban)

CIB Bank: 2,95 százalék

OTP Bank: 3,00 százalék

Erste Bank: 3,00 százalék

K&H Bank: 3,00 százalék

MBH Bank: 3,00 százalék

Raiffeisen Bank: 3,00 százalék

A piaci konstrukciókhoz képest tehát egységesen jelentős az előny.

Jöhetnek a szigorítások

A támogatott hitelek jövője ugyanakkor bizonytalan. A Portfolio konferenciáján a banki szakemberek 96 százaléka a feltételek szigorítása mellett foglalt állást. A kritikák szerint a jelenlegi rendszer túl széles kör számára elérhető, így nem kizárólag a rászorulókat segíti, hanem befektetési célú vásárlások előtt is nyitva áll.

A szakmai javaslatok között szerepel, hogy a konstrukciót kizárólag új építésű lakásokra korlátozzák, illetve szigorúbb jövedelmi vagy vagyoni feltételekhez kössék.

A kérdés azért is aktuális, mert a támogatási rendszer – benne az Otthon Start , a Babaváró és a CSOK – a jelenlegi tervek szerint fennmaradhat a Tisza Párt kormányzása alatt, ugyanakkor átalakításokra lehet számítani. A szakpolitikai irány inkább a célzottság erősítése felé mutat.

Kamatstop és támogatott hitelek: két külön világ

A lakáshitelpiacon közben párhuzamosan fut a kamatstop kérdése is, amely elsősorban a meglévő, változó kamatozású hitelek törlesztőrészleteit fogja vissza. A támogatott konstrukciók azonban ettől független logika szerint működnek: itt nem átmeneti védelemről, hanem tartósan alacsony kamatszintről van szó. Ez tovább növeli a különbséget azok között, akik hozzáférnek a kedvezményes konstrukciókhoz, és azok között, akik csak piaci alapon tudnak hitelt felvenni.