Egyre nehezebb helyzetben Olaszország: Giorgia Meloni már Ursula von der Leyent kérleli – ez lehet az utolsó remény

Giorgia Meloni levelet küldött Ursula von der Leyennek. Az olasz kormány a stabilitási paktum felfüggesztését kéri az Európai Bizottságtól.
VG/MTI
2026.05.18, 13:13
Frissítve: 2026.05.18, 13:39

A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelében – jelentette az olasz sajtó hétfőn.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levelet küldött Ursula von der Leyennek / Fotó: Massimo Valicchia / AFP

Az újságokban megjelentek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a stabilitási és növekedési paktum szerinti nemzeti mentesítési rendelkezést az Európai Bizottság tavaly már aktiválta, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra.

Giorgia Meloni vasárnap este küldte el a levelet Ursula von der Leyennek. Az olasz kormányfő ebben azt hangoztatta, hogy az energiaárak rendkívüli emelkedése a tagállamok ellenőrzési képességét meghaladó helyzetet teremtett.

Az emelkedő energiaárak nehéz helyzetbe hozzák az olaszokat

„Nem tudjuk igazolni polgáraink előtt, hogy az Európai Unió, miközben pénzügyi rugalmasságot engedélyez a biztonsági és védelmi kiadások esetében, ugyanazt nem teszi meg a családok, dolgozók és vállalatok védelmében olyan energetikai válsággal szemben, amely súlyos csapást mérhet a gazdaságra” – írta Giorgia Meloni.

Róma azt reméli, hogy ahogyan az a védelmi kiadások esetében történt, a záradék életbe léptetésével más állami kiadások terén is eltérhet a túlzottdeficit-eljárás keretében jóváhagyott nettó kiadási pályától. Az utóbbi a nemzeti össztermék legfeljebb 1,5 százalékának felelhet meg.

A Giorgia Meloni kormánya mandátuma utolsó évébe lépett a 2027-ben esedékes parlamenti választás előtt. A miniszterelnök korábban elmondta, hogy a gazdasági stabilitást tartja kormánya kulcselemének, amelyet a jelentősen megemelkedett energiaárak veszélyeztetnek. Kormányzati adatok szerint havi egymilliárd eurót költenek csak az üzemanyagok csökkentett jövedéki adóinak ellensúlyozására.

Giorgia Meloni a világ egyik tűzfészkébe lép, ekkora bajban van Olaszország és Európa

A Perzsa-öbölben zajló háború és a katari gázszállítások kiesése újra előtérbe helyezte Líbiát az olasz energiapolitikában. Róma számára különösen vonzó, hogy az észak-afrikai ország közvetlen vezetékkel kapcsolódik Olaszországhoz, vagyis a gáz nem harmadik országokon keresztül érkezne.

Olasz törvényhozókból álló küldöttség utazott Líbiába, hogy felmérje, növelhető-e az energiakereskedelem a háború sújtotta országgal. A látogatás jól mutatja, hogy Európában és az Egyesült Államokban is nő az érdeklődés Líbia jelentős, de csak részben kiaknázott energiaforrásai iránt. Ezt a figyelmet tovább erősítették a globális energiapiacon kialakult ellátási nehézségek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
