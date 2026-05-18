Egyre nehezebb helyzetben Olaszország: Giorgia Meloni már Ursula von der Leyent kérleli – ez lehet az utolsó remény
A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelében – jelentette az olasz sajtó hétfőn.
Az újságokban megjelentek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a stabilitási és növekedési paktum szerinti nemzeti mentesítési rendelkezést az Európai Bizottság tavaly már aktiválta, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra.
Giorgia Meloni vasárnap este küldte el a levelet Ursula von der Leyennek. Az olasz kormányfő ebben azt hangoztatta, hogy az energiaárak rendkívüli emelkedése a tagállamok ellenőrzési képességét meghaladó helyzetet teremtett.
Az emelkedő energiaárak nehéz helyzetbe hozzák az olaszokat
„Nem tudjuk igazolni polgáraink előtt, hogy az Európai Unió, miközben pénzügyi rugalmasságot engedélyez a biztonsági és védelmi kiadások esetében, ugyanazt nem teszi meg a családok, dolgozók és vállalatok védelmében olyan energetikai válsággal szemben, amely súlyos csapást mérhet a gazdaságra” – írta Giorgia Meloni.
Róma azt reméli, hogy ahogyan az a védelmi kiadások esetében történt, a záradék életbe léptetésével más állami kiadások terén is eltérhet a túlzottdeficit-eljárás keretében jóváhagyott nettó kiadási pályától. Az utóbbi a nemzeti össztermék legfeljebb 1,5 százalékának felelhet meg.
A Giorgia Meloni kormánya mandátuma utolsó évébe lépett a 2027-ben esedékes parlamenti választás előtt. A miniszterelnök korábban elmondta, hogy a gazdasági stabilitást tartja kormánya kulcselemének, amelyet a jelentősen megemelkedett energiaárak veszélyeztetnek. Kormányzati adatok szerint havi egymilliárd eurót költenek csak az üzemanyagok csökkentett jövedéki adóinak ellensúlyozására.
Giorgia Meloni a világ egyik tűzfészkébe lép, ekkora bajban van Olaszország és Európa
A Perzsa-öbölben zajló háború és a katari gázszállítások kiesése újra előtérbe helyezte Líbiát az olasz energiapolitikában. Róma számára különösen vonzó, hogy az észak-afrikai ország közvetlen vezetékkel kapcsolódik Olaszországhoz, vagyis a gáz nem harmadik országokon keresztül érkezne.
Olasz törvényhozókból álló küldöttség utazott Líbiába, hogy felmérje, növelhető-e az energiakereskedelem a háború sújtotta országgal. A látogatás jól mutatja, hogy Európában és az Egyesült Államokban is nő az érdeklődés Líbia jelentős, de csak részben kiaknázott energiaforrásai iránt. Ezt a figyelmet tovább erősítették a globális energiapiacon kialakult ellátási nehézségek.