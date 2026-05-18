Forint: lélektani határ fölött ragadt az euró – a piac fogta a kormányzat és az elemzők üzenetét

Miután pénteken újra 360 forint fölé drágult az euró, sőt rövid időre még 362 forint fölé is betekintett, hétfőn sem tud tartósan a 360-as lélektani határ alá csökkenni az árfolyam.

Forint: a lélektani határ fölött ragadt az euró / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár délelőtt 10 óra után 359,97 forintig szúrt le az európai közös deviza kurzusa, innen újfent fölfelé vette az irányt, s dél körül már ismét 361 körül ingadozik.