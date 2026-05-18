Forint: lélektani határ fölött ragadt az euró – a piac fogta a kormányzat és az elemzők üzenetét

Határozott irány nélkül mozog hétfőn a magyar fizetőeszköz. A piac fogta a kormányzat és az elemzők üzenetét, mely szerint a 355 forintos euró már túlzás.
Murányi Ernő
2026.05.18, 12:38
Frissítve: 2026.05.18, 12:48

Miután pénteken újra 360 forint fölé drágult az euró, sőt rövid időre még 362 forint fölé is betekintett, hétfőn sem tud tartósan a 360-as lélektani határ alá csökkenni az árfolyam.

Forint: a lélektani határ fölött ragadt az euró / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár délelőtt 10 óra után 359,97 forintig szúrt le az európai közös deviza kurzusa, innen újfent fölfelé vette az irányt, s dél körül már ismét 361 körül ingadozik.

Az euró-forint jegyzése visszatért a 360-as szint fölé, így a 15 éves trendvonalhoz köthető támasz letörése egyelőre nem volt szignifikáns. A következő időszakban is erre a szintre érdemes kiemelten figyelni. A következő meghatározó ellenállás a 30 napos mozgóátlag 363,53-nál, melyet a 364-es szint követ

– írja az Equilor Befektetési Zrt.

Az Erste pedig egyebek között a következőket emelte ki:

A piac, úgy tűnik, vette a gazdaságpolitikai döntéshozók üzeneteit, miszerint 355-nél talán már túl erős a forint. Emellett a dollár erősödése a nemzetközi piacokon szintén hathatott áttételesen a forintra. 

Hozzáfűzték: „A héten alapvetően továbbra is az új kormánnyal és az iráni háborúval kapcsolatos hírekre figyel majd a piac. A globális kockázatkerülés a patthelyzet miatt ugyanis ismét erősödni látszik. A hét második felében egyre inkább a jövő keddi MNB-kamatdöntés kerülhet fókuszba.”

A dollárral szemben is leszálló ágba került a hazai deviza a napokban. A zöldhasú egységét jelenleg 310,6 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon, ami a pénteki záróhoz mérten minimálisan erősebb forintot jelent. 

Az euró közben tartja magát, sőt némileg erősödött is a dollár ellenében, a keresztárfolyam momentán 1,163 magasságában mozgolódik, határozott irány nélkül.

A mai nyitásban hajszálnyi korrekció mutatkozott a dollárgyengülés irányába. A globális piacokon a hosszú kötvényhozamok emelkedése vált az egyik legfontosabb sztorivá, amit az inflációs félelmek emelkedése hajt. 

Ráadásul a magas olajárak nemcsak az inflációra, hanem a növekedésre is kedvezőtlenül hatnak, és ez a kombináció különösen kedvezőtlen az euró szempontjából. Úgy tűnik, hogy ez a helyzet – párosulva a globális kockázati étvágy romlásával – a dollár számára jelent támaszt.

A héten EKB-s jegybanki tisztviselők megszólalásaira, valamint a szerdai Fed-jegyzőkönyvre is figyelhetnek a piacok. 

