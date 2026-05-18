Forint: lélektani határ fölött ragadt az euró – a piac fogta a kormányzat és az elemzők üzenetét
Miután pénteken újra 360 forint fölé drágult az euró, sőt rövid időre még 362 forint fölé is betekintett, hétfőn sem tud tartósan a 360-as lélektani határ alá csökkenni az árfolyam.
Bár délelőtt 10 óra után 359,97 forintig szúrt le az európai közös deviza kurzusa, innen újfent fölfelé vette az irányt, s dél körül már ismét 361 körül ingadozik.
Az euró-forint jegyzése visszatért a 360-as szint fölé, így a 15 éves trendvonalhoz köthető támasz letörése egyelőre nem volt szignifikáns. A következő időszakban is erre a szintre érdemes kiemelten figyelni. A következő meghatározó ellenállás a 30 napos mozgóátlag 363,53-nál, melyet a 364-es szint követ
– írja az Equilor Befektetési Zrt.
Az Erste pedig egyebek között a következőket emelte ki:
A piac, úgy tűnik, vette a gazdaságpolitikai döntéshozók üzeneteit, miszerint 355-nél talán már túl erős a forint. Emellett a dollár erősödése a nemzetközi piacokon szintén hathatott áttételesen a forintra.
Hozzáfűzték: „A héten alapvetően továbbra is az új kormánnyal és az iráni háborúval kapcsolatos hírekre figyel majd a piac. A globális kockázatkerülés a patthelyzet miatt ugyanis ismét erősödni látszik. A hét második felében egyre inkább a jövő keddi MNB-kamatdöntés kerülhet fókuszba.”
A dollárral szemben is leszálló ágba került a hazai deviza a napokban. A zöldhasú egységét jelenleg 310,6 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon, ami a pénteki záróhoz mérten minimálisan erősebb forintot jelent.
Az euró közben tartja magát, sőt némileg erősödött is a dollár ellenében, a keresztárfolyam momentán 1,163 magasságában mozgolódik, határozott irány nélkül.
A mai nyitásban hajszálnyi korrekció mutatkozott a dollárgyengülés irányába. A globális piacokon a hosszú kötvényhozamok emelkedése vált az egyik legfontosabb sztorivá, amit az inflációs félelmek emelkedése hajt.
Ráadásul a magas olajárak nemcsak az inflációra, hanem a növekedésre is kedvezőtlenül hatnak, és ez a kombináció különösen kedvezőtlen az euró szempontjából. Úgy tűnik, hogy ez a helyzet – párosulva a globális kockázati étvágy romlásával – a dollár számára jelent támaszt.
A héten EKB-s jegybanki tisztviselők megszólalásaira, valamint a szerdai Fed-jegyzőkönyvre is figyelhetnek a piacok.