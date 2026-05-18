Nagy dobás a logisztikában: a Supernova belépett az eurázsiai nagypályára
End-to-end logisztikai ökoszisztéma
A Supernova Group átalakulása nem pusztán szervezeti bővülést jelent, hanem egy magasabb hozzáadott értékű, vertikálisan integrált szolgáltatási portfólió kialakítását. A vállalat célja egy olyan end-to-end logisztikai ökoszisztéma kiépítése, amely lefedi a teljes supply chain spektrumot a nemzetközi szállítmányozástól, vámügyintézéstől kezdve a raktárlogisztikán és disztribúción át egészen a value-added szolgáltatásokig.
Ennek kulcsfontosságú eleme a BILK-ben való jelenlét, amely stratégiai elhelyezkedésével a kelet-közép-európai logisztikai folyosók egyik meghatározó csomópontját jelenti. A modern raktárkomplexum és a közvetlen kapcsolódást biztosító intermodális terminál lehetővé teszi, hogy a vállalat közúti, vasúti és tengeri ellátási láncokat egyetlen integrált rendszerben kezeljen, maximalizálva a rugalmasságot és az ellátásbiztonságot.
Az új struktúra lehetővé teszi a komplex, multimodális szállítási megoldások skálázható kezelését, miközben a cég továbbra is stabil operatív alapokra épít. A digitalizáció és a data-driven döntéshozatal kiemelt szerepet kap a működésben, különös tekintettel a real-time tracking, a prediktív kapacitástervezés és a dinamikus útvonal-optimalizáció területén.
Stratégiai erősítés: iparági tapasztalat a vezetésben
A menedzsment megerősítése kulcsszerepet játszik a növekedési pálya felgyorsításában. A Supernova Group vezetősége Kovács Ákos és csapata csatlakozásával bővül, aki több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a szállítmányozási és logisztikai szektorban. Stratégiai gondolkodása, nemzetközi kapcsolatrendszere és piacismerete különösen értékes az új piacok – elsősorban Törökország és a tágabb eurázsiai régió – feltérképezésében és kiaknázásában.
Törökország mint logisztikai gateway
A Supernova Group expanziós stratégiájának egyik sarokköve Törökország, amely egyre inkább kulcsszereplővé válik a kelet–nyugati kereskedelmi folyosók mentén. Az ország nem csupán gyártási kapacitásai miatt jelentős, hanem mint logisztikai hub is, amely összeköti Európát a Közel-Kelettel és Közép-Ázsiával.
A következő időszakban a Supernova Group felgyorsítja nemzetközi terjeszkedését, különös tekintettel az eurázsiai logisztikai folyosókra és az észak-afrikai piacokra. A vállalat célja, hogy egy olyan rugalmas, skálázható és technológiailag fejlett logisztikai platformot építsen, amely képes kiszolgálni a globális kereskedelem egyre komplexebb igényeit.
A stratégiai irányt a vállalat mottója is jól tükrözi:
„We never stop — we deliver the future.”
A Supernova Group számára ez nem csupán szlogen, hanem operatív filozófia: folyamatos fejlődés, innováció és a jövő logisztikai megoldásainak aktív formálása.