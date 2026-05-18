Nagy dobás a logisztikában: a Supernova belépett az eurázsiai nagypályára

End-to-end logisztikai ökoszisztéma

A Supernova Group átalakulása nem pusztán szervezeti bővülést jelent, hanem egy magasabb hozzáadott értékű, vertikálisan integrált szolgáltatási portfólió kialakítását. A vállalat célja egy olyan end-to-end logisztikai ökoszisztéma kiépítése, amely lefedi a teljes supply chain spektrumot a nemzetközi szállítmányozástól, vámügyintézéstől kezdve a raktárlogisztikán és disztribúción át egészen a value-added szolgáltatásokig.

Ennek kulcsfontosságú eleme a BILK-ben való jelenlét, amely stratégiai elhelyezkedésével a kelet-közép-európai logisztikai folyosók egyik meghatározó csomópontját jelenti. A modern raktárkomplexum és a közvetlen kapcsolódást biztosító intermodális terminál lehetővé teszi, hogy a vállalat közúti, vasúti és tengeri ellátási láncokat egyetlen integrált rendszerben kezeljen, maximalizálva a rugalmasságot és az ellátásbiztonságot.

Az új struktúra lehetővé teszi a komplex, multimodális szállítási megoldások skálázható kezelését, miközben a cég továbbra is stabil operatív alapokra épít. A digitalizáció és a data-driven döntéshozatal kiemelt szerepet kap a működésben, különös tekintettel a real-time tracking, a prediktív kapacitástervezés és a dinamikus útvonal-optimalizáció területén.

Stratégiai erősítés: iparági tapasztalat a vezetésben

A menedzsment megerősítése kulcsszerepet játszik a növekedési pálya felgyorsításában. A Supernova Group vezetősége Kovács Ákos és csapata csatlakozásával bővül, aki több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a szállítmányozási és logisztikai szektorban. Stratégiai gondolkodása, nemzetközi kapcsolatrendszere és piacismerete különösen értékes az új piacok – elsősorban Törökország és a tágabb eurázsiai régió – feltérképezésében és kiaknázásában.

Törökország mint logisztikai gateway

A Supernova Group expanziós stratégiájának egyik sarokköve Törökország, amely egyre inkább kulcsszereplővé válik a kelet–nyugati kereskedelmi folyosók mentén. Az ország nem csupán gyártási kapacitásai miatt jelentős, hanem mint logisztikai hub is, amely összeköti Európát a Közel-Kelettel és Közép-Ázsiával.