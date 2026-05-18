Fact-check: tényleg kifosztotta és eladósította Magyarországot Orbán Viktor, ahogy Magyar Péter és kormánya állítja?

Az április 12-i választási vereség után rögtön megkezdődött Orbán Viktor 16 éves kormányzásának értékelése. Amellett, hogy a választók egyértelmű ítéletet mondtak, sokszor a valósággal köszönőviszonyban sem lévő vagy nehezen igazolható állítások is elhangzanak. Az egyik ilyen, hogy Orbán Viktor eladósította és kifosztotta Magyarországot. Erre erősített rá Kármán András pénzügyminiszter is, aki parlamenti meghallgatásán nagyon nehéz helyzetről és költségvetési kudarcról beszélt. Bemutatjuk, pontosan mi az igazság a magyar államadósságról.

Fact-check: tényleg eladósította Magyarországot Orbán Viktor, ahogy Magyar Péter és kormánya állítja?

Mielőtt a magyar államadósság helyzetét értékeljük, fontos különbséget tenni az utóbbi időszakban gyakran emlegetett nominális adósság és más mutatók között. A nominális államadósság azt mutatja meg, hogy az államnak mekkora tartozásállomány finanszírozásáról kell folyamatosan gondoskodnia az Államadósság Kezelő Központon keresztül.

A számok önmagukban valóban kedvezőtlen képet festenek. A tartósan magas pénzforgalmi hiány, ami az elmúlt éveket jellemezte, ugyanis azt eredményezi, hogy az amúgy is jelentős adósságállomány évről évre növekszik. Ennek következtében a magyar államadósság az elmúlt másfél évtizedben közel a háromszorosára emelkedett:

míg 2010-ben 21,9 ezermilliárd forintot tett ki,

2025 végére már 64 911 ezermilliárd forintot.

A folyamat megítéléséhez ugyanakkor érdemes régiós összehasonlításban is vizsgálni a magyar adósságpályát. Az Eurostat mind nemzeti valutában, mind euróban követi és hasonlítja össze az európai országok államadósságának alakulását.

Ezek alapján pedig elmondható, a magyar államadósság nominális növekedése 15 éves időtávon egyáltalán nem tekinthető kirívónak.

Az összehasonlíthatóság érdekében az alábbi ábra euróban vizsgálja a visegrádi országok, valamint Románia eladósodásának alakulását. Az árfolyamhatások miatt ebben a megközelítésben a magyar adósságnövekedés mérsékeltebbnek látszik. Ezzel együtt is könnyen kiolvasható, míg a magyarok esetében 2,1-szeres, addig a szlovákoknál 3-szoros a növekedés, de még azoknál a cseheknél is, akik a költségvetési fegyelmükről híresek, 2,7-szeresére nőtt az államadósság nominális értéke 15 év leforgása alatt.