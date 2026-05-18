Brutális olajhiányt jósolnak, hozzányúltak a stratégiai tartalékhoz, de az is fogyóban – „már csak néhány hétre elég”

Megkongatta a vészharangot a Nemzetközi Energiaügynökség. A közel-keleti konfliktus miatt drasztikusan lecsökkentek a kereskedelmi olajkészletek.
VG
2026.05.18, 14:16
Frissítve: 2026.05.18, 14:25

Az egyre jobban elhúzódó iráni háború és a Hormuzi-szoros hajóforgalom előtti lezárása miatt a kereskedelmi olajkészletek vészesen gyors ütemben apadnak, és már csupán néhány hétre elegendő tartalék maradt Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint. A Párizsban zajló G7-es pénzügyminiszteri és jegybankelnöki találkozón részt vevő Birol újságíróknak elmondta, hogy a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordónyi olajat juttatott a piacra, azonban figyelmeztet, hogy ezek a készletek nem végtelenek.

A közel-keleti konfliktus miatt drasztikusan lecsökkentek az olajkészletek / Fotó: Shutterstock

A Nemzetközi Energiaügynökség első embere kiemelte, hogy az északi féltekén megkezdődő tavaszi vetési időszak és a nyári utazási szezon tovább gyorsítja a készletek csökkenését, mivel emelkedik a benzin, a dízel, a műtrágya és a repülőgép-üzemanyag iránti kereslet is – adta hírül a Reuters.

A G7-találkozón Birol arról is beszélt, hogy észlelési szakadék alakult ki az olaj fizikai piaca és a pénzügyi piacok között. Azelőtt, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február végén támadást indított volna Irán ellen, jelentős túlkínálat volt az olajpiacon, és a kereskedelmi készletek is rendkívül magas szinten álltak. A közel-keleti háború miatt azonban ez a helyzet gyorsan megváltozott.

Hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi készletek néhány hétig kitartanak, de mindenkinek tisztában kell lennie vele, hogy gyors ütemben csökkennek.

Az IEA múlt héten arról számolt be, hogy az iráni konfliktus súlyos fennakadásokat okoz a közel-keleti olajtermelésben, ezért az idei évben a globális olajkínálat elmarad majd a teljes kereslettől, miközben a készletek példátlan sebességgel apadnak. Az ügynökség korábban még többletet prognosztizált 2026-ra, ez azonban szinte biztosan nem fog bekövetkezni. A nemzetközi szervezet legfrissebb havi olajpiaci jelentése szerint a megfigyelt globális olajkészletek márciusban és áprilisban rekordütemben, összesen 246 millió hordóval csökkentek.

A stratégiai olajtartalék sem tart örökké

A 32 tagállamot tömörítő IEA márciusban minden idők legnagyobb stratégiai készletfelszabadítását koordinálta, a szervezet 400 millió hordó piacra bocsátásáról állapodott meg a piacok megnyugtatása érdekében. A Nemzetközi Energiaügynökség tájékoztatása szerint május 8-ig ebből mintegy 164 millió hordót szabadítottak fel.

Az IEA szerint az iráni háború következtében a globális olajkínálat 2026-ban összességében napi mintegy 3,9 millió hordóval csökkenhet. Az ügynökség ezzel jelentősen rontotta korábbi előrejelzését, amely még napi 1,5 millió hordós visszaeséssel számolt.

