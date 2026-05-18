Valaki nem kér belőlük, megvédik az országot: beavatkozott a kormány, két hetet kapott Kína, hogy mindent eladjon – „Szükség esetén további lépéseket teszünk!"

Jim Chalmers ausztrál pénzügyminiszter hétfőn utasítást adott újabb hat, Kínához köthető részvényesnek, hogy szabaduljon meg a Northern Minerals bányavállalatban meglévő részesedésétől. A cél: megvédeni Ausztrália ritkaföldfémkészleteit attól, hogy az egyébként is domináns Kína megszerezze azokat. Az érintetteknek két hetük van a részvényeik eladására.

Ausztrália rendelkezik a 4. legnagyobb ritkaföldfém-tartalékkal / Fotó: AFP

A ritkaföldfémek kulcsfontosságúak termékek széles körének gyártásához a vadászgépektől az okostelefonig, és Kína uralja a világpiacot, fegyverként használja, hogy globálisan domináljon ezen a téren.

Az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (U. S. Geological Survey – USGS) becslése szerint Ausztrália rendelkezik a 4. legnagyobb tartalékkal a világon

Kína,

Brazília

és India

után, és a ritkaföldfémek kitermelését végző projektekben az Európai Unió is közvetlen részesedést akar szerezni.

Az egyik projekt a Reuters tudósítása szerint a Northern Minerals bányavállalaté. A cég honlapja szerint a nyugat-ausztráliai Browns Range projekt célja a világ legfejlettebb technológiájával

két nehéz ritkaföldfémet: diszpróziumot és terbiumot kitermelni;

mindkettő elengedhetetlen olyan ágazatok számára, mint a félvezetőgyártás és a védelmi ipar.

A Northern Minerals 500 millió dolláros finanszírozásra számít az amerikai Export Import Banktól is, az EU és az Egyesült Államok ugyanis – Japán példáját követve – próbál szabadulni a kínai függéstől.

Ausztrália védi a ritkaföldfémeit

Az ausztrál ABC beszámolója szerint a részvényeladásra kötelezett hat érintett befektető a hongkongi Ying Tak Ltd., a Real International Resources Ltd., Qogir Trading & Service Co Ltd., a Chuanyou Cong, a Vastness Investment Group Ltd. és a Zhongxiong Lin; összesen a bányavállalat tulajdonjogának 17 százalékát birtokolják.

A Northern Minerals terbiumot és diszpróziumot fog kitermelni / Fotó: AFP

A pénzügyminiszter közleménye szerint a döntés célja az ország nemzeti érdekeinek védelme és a külföldi befektetésekre vonatkozó szabályozás betartásának biztosítása.

„Szilárd és megkülönböztetésmentes külföldi befektetési keretrendszert működtetünk, és szükség esetén további lépéseket fogunk tenni nemzeti érdekeink védelme érdekében ebben az ügyben” – tudatta nyilatkozatában.

A Northern Minerals egyelőre csak annyit közölt, hogy tudomása van a pénzügyminiszter utasításairól, és fontolgatja a következő lépéseit.

A cég részvényeinek ára mindenesetre a hírre több mint 8 százalékkal zuhant, majd 4,17 százalékos csökkenéssel, 0,023 ausztrál dollárral zárt – ez kevesebb mint fele a tavalyi kibocsátási árnak. (Egy ausztrál dollár 222,4 forint.)