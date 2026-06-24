Elkészült az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont (OKAV)

Fotó: IKK Nonprofit Zrt.

A fenntarthatóság és az innováció találkozása

Az RRF-2.2.3-22-2022-00001 azonosító számú „Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása” megnevezésű projekt megvalósításához az Európai Unió támogatásával Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve 10,906 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított. A beruházás kiemelet célja volt a környezettudatosság, és a legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás. Ennek érdekében az épületet napelemes rendszerrel, energiatárolóval és intelligens épületgépészeti automatikával szerelték fel. A hőszivattyús hűtés-fűtés és a levegőminőségre szabályozott gépi szellőztetés mellett az ökológiai lábnyom minimalizálását elektromos gépjárműtöltők, kerékpártárolók és a csapadékvíz öntözési célú hasznosítása is segíti. Az udvar kialakításánál is a zöldfelületek maximalizálására törekedtek, megőrizve a régi fákat és újakat ültetve, így az épület alkalmassá vált a nemzetközi fenntarthatósági minősítés megszerzésére is.

Szakmai kiválóságra tervezve

A komplexum kialakítását alapos szakmai előkészítés előzte meg. A tervezők oktatási szakértők és vizsgáztatók tapasztalatai alapján határozták meg a helyiségek méretét és elhelyezkedését, figyelembe véve az egyes szakmák speciális eszközigényét és a vizsgázók létszámát.

A műhelyépületben a legkorszerűbb eszközök állnak rendelkezésre: a fémipari CNC műhelyben négy különböző programnyelvet ismerő gépek kaptak helyet, de innovatív faipari műhely és professzionális fogtechnikai labor is segíti a hiteles számonkérést.

Országos jelentőség és versenyképesség

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal konzorciumában létrejött intézmény hiánypótló szerepet tölt be. Első körben meghatározott, specifikus szakmákra fókuszálva biztosítja a vizsgáztatás feltételeit, majd ezt kiterjesztve, különösen azokon a területeken nyújt vizsgáztatási lehetőséget, amelyekre korábban nem állt rendelkezésre akkreditált helyszín. Az OKAV nemcsak a fővárost, hanem az egész országot kiszolgálja, hozzájárulva a magyar munkaerő versenyképességéhez.