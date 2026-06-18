Történelmi jelentőségű látogatás Pécsen: az AUX alapítója személyesen látogatott el a Rotovill székházába
A magyar klímatechnikai piac jövőjét meghatározó stratégiai egyeztetés helyszíne volt az elmúlt napokban a Rotovill Zrt. pécsi központja, ahol Zheng Jianjiang, az AUX Group alapítója és elnöke személyesen találkozott a márka magyarországi kizárólagos forgalmazójának vezetőivel.
A találkozó történelmi jelentőségét jól mutatja, hogy az AUX negyvenéves történetében ez volt az első alkalom, hogy Zheng Jianjiang személyesen látogatott meg forgalmazó partnert Európában. Az, hogy erre a Rotovillnél került sor, egyértelműen jelzi a magyar piac jelentőségét és a két vállalat kapcsolatának stratégiai súlyát. A felek a tárgyalások során megerősítették közös céljukat: az AUX és a Rotovill hosszú távústratégiai partnerségben kívánja megerősíteni a márka pozícióját a hazai klímapiacon.
„Az AUX számára Magyarország kiemelt jelentőségű piac Európában, a Rotovill pedig olyan partner, amely szakmai tudásával, logisztikai hátterével, piaci jelenlétével és növekedési eredményeivel bizonyította, hogy képes meghatározó szerepet betölteni a régióban” – hangzott el a találkozón.
A Rotovill az elmúlt években a hazai klímatechnikai piac egyik legerősebb szereplőjévé vált. A több mint 70 főt foglalkoztató vállalatcsoport több mint 10 000 terméket tart készleten, klímatelepítők, viszonteladók és vállalkozások ezreit szolgálja ki országszerte. A cégcsoport 2025-ben 15,3 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. A 33 éve alapított Rotovill, az AUX, az RCOOL és a Hitachi márkák kizárólagos magyarországi forgalmazója, emellett folyamatos beruházásokkal fejleszti logisztikai, oktatási és műszaki hátterét. A találkozó helyszínéül szolgáló pécsi székház és logisztikai központ 2024-ben elnyerte Az Év Irodája díjat, amely jól tükrözi a vállalat innováció és minőség iránti elkötelezettségét.
A partnerként együttműködő két vállalat mérete és piaci ereje kiemelkedő. Az AUX Group 2025-ben több mint 12 milliárd dolláros árbevételt ért el, több mint 40 000 munkavállalót foglalkoztat, 17 gyártóbázissal és 7 kutatás-fejlesztési központtal rendelkezik világszerte. A vállalat mára a világ három legnagyobb légkondicionáló-gyártójának egyikévé vált.
A pécsi találkozó így nem csupán egy diplomáciai látogatás volt, hanem annak a stratégiai szövetségnek a nyilvános megerősítése, amelynek célja, hogy az AUX és a Rotovill közösen alakítsa a magyar klímatechnikai piac következő évtizedét.
A Rotovill Zrt.-ről
Az 1993-ban alapított, 100 százalékban magyar tulajdonú Rotovill Zrt. Magyarország egyik meghatározó klímatechnikai és háztartásigép-alkatrész nagykereskedelmi vállalata. A cégcsoport több mint 70 munkatársat foglalkoztat, több mint 10 000 terméket tart folyamatosan készleten, és klímatelepítők, viszonteladók, valamint vállalkozások ezreit szolgálja ki és támogatja országszerte. A Rotovill az AUX, az RCOOL és a Hitachi márkák kizárólagos magyarországi forgalmazója. A vállalat 2025-ben 15,3 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. A vállalat pécsi központja és logisztikai bázisa 2024-ben elnyerte az Év Irodája díjat, amely a Rotovill innováció, minőség és hosszú távú fejlődés iránti elkötelezettségének elismerése.
Az AUX Group-ról
Az AUX Groupot 1986-ban alapították Kínában, és mára a világ három legnagyobb légkondicionáló-gyártójának egyikévé vált. A vállalatcsoport 2025-ben több mint 12 milliárd USD árbevételt ért el, világszerte több mint 40 000 munkavállalót foglalkoztat. Az AUX jelenleg 17 gyártóbázissal rendelkezik Kínában, Brazíliában, Thaiföldön, Lengyelországban, Németországban, Mexikóban és Kenyában, valamint 7 kutatás-fejlesztési központot működtet, köztük Japánban is. A légkondicionáló üzletág mellett az AUX vezető szerepet tölt be az intelligens energiafelhasználási rendszerek, energiaelosztási megoldások és villamosipari termékek piacán, emellett 50 kórház működtetésében és egészségügyi beruházásokban is érdekelt. Az AUX Group globális növekedési stratégiájának kiemelt eleme az európai jelenlét erősítése, amelyben a magyar piac és a Rotovill Zrt.-vel kialakított stratégiai partnerség nagy szerepet játszik.