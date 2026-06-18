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digitális pénz
kriptoeszközök
liberalizáció

Elereszti a gyeplőt a kormány, liberalizálnák a magyar kriptoeszköz-piacot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentős fordulat előtt áll a hazai kriptopiac. A Pénzügyminisztérium a múlt héten társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kriptoeszközök piacáról szóló törvény módosítását, amely megszüntetné a sokat vitatott validációs kötelezettséget és az ahhoz kapcsolódó büntetőjogi felelősségrendszert.
VG
2026.06.18, 11:01

Teljes egészében megszüntetné a kriptoeszköz-átváltási ügyletekhez kapcsolódó validációs kötelezettséget, valamint hatályon kívül helyezné az ehhez kapcsolódó büntetőjogi rendelkezéseket is  a múlt héten a Pénzügyminisztérium által társadalmi egyeztetésre benyújtott törvényjavaslat - írja a Portfólió.

kriptoeszköz-piac Trump Meme Coin - Cryptocurrency Market - Photo Illustration
Liberalizálná a kormány a magyar kriptoeszköz-piacot / Fotó: NurPhoto via AFP

A javaslat alapján az új szabályok a kihirdetést követő nyolcadik napon lépnének hatályba, így a változások akár már a nyár folyamán életbe léphetnek.

Fontos leszögezni, hogy a validáció valójában nem egy engedély. 

A validáló szolgáltató feladata csupán a tranzakcióhoz kapcsolódó kriptoeszközök lánctörténetének elemzése, vagyis annak vizsgálata, hogy a küldő és fogadó cím között milyen tranzakciós előzmények azonosíthatók. 

Az eljárás eredményeként a validátor kockázati besorolást állapít meg, azonban nem dönt arról, hogy az adott ügylet végrehajtható-e vagy azt meg kell tagadni, ez a szolgáltató diszkrecionális jogosultsága.

Bár a kockázatelemzésben testet öltő validáció látszólag formalitásnak tűnhet, annak gyakorlati alkalmazása több értelmezési kérdést is felvetett. Különösen a nemzetközi kriptotőzsdéken végrehajtott átváltások esetében merült fel számos értelmezési kérdés azzal kapcsolatban, hogy a kötelezettség egyes, tőzsdei kereskedés során megvalósuló átváltásokra vagy automatizált tranzakciókra milyen módon alkalmazandó.

Amennyiben a törvényjavaslatot az elkövetkezendő hetekben változatlan tartalommal elfogadják, a magyar kriptoeszköz -piac jelentősen liberalizálódhat. A szabályozás ismét közelebb kerülhet az EU által kialakított egységes MiCA keretrendszerhez, megszüntetve azt a többletterhet, amelyet sok piaci szereplőés maga az Európai Unió is indokolatlannak és aránytalannak tartott.

A MiCA rendelet (Markets in Crypto-Assets) az Európai Unió kriptoeszközök piacát szabályozó egységes, átfogó jogi keretrendszere.

A változás várhatóan javítja majd a befektetői bizalmat, ösztönzi a magyarországi kriptoeszköz-befektetéseket, valamint elősegíti, hogy a korábban kivonuló nemzetközi szolgáltatók (például Revolut, CoinCash, eToro) ismét megjelenjenek a magyar tőkepiacon, feltéve, hogy rendelkeznek MiCA engedéllyel. Emellett a módosítás vonzó lehet azon magyar és külföldi szolgáltatók számára is, amelyek eddig azért nem kezdték meg magyarországi tevékenységüket, mert a piacra lépést korlátozó szabályozási bizonytalanságoktól tartottak.

A pénzügyi innováció ösztönzése a Magyar Nemzeti Bank számára is stratégiai jelentőségű: a jegybank rendszeres tájékoztató anyagokkal és éves FinTech és Digitalizációs Jelentésével követi nyomon és mutatja be azokat a technológiai és üzleti innovációkat, amelyek a hazai pénzügyi piacok működését és fejlődését egyre meghatározóbb módon alakítják.

 

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