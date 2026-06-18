A feszültségek fékezték a működőtőke-beáramlást, de Európa vonzó maradt – kiderült hazánk tényleges helye a rangsorban

Bár a gazdasági nehézségek és a geopolitikai feszültségek miatt csökkent tavaly az Európába érkező külföldi működőtőke-befektetések (FDI) volumene, a kontinens iránti hosszú távú bizalom továbbra is erős. Az egyes régiók és iparágak vonzereje ugyanakkor látványos átrendeződést mutat. Az EY European Attractiveness Survey 2026 című kutatásból kiderült, hogy 2025-ben az egy évvel korábbihoz képest 7 százalékkal kevesebb külföldi befektetéssel finanszírozott projekt valósult meg Európában.

Csökkent 2025-ben az Európába érkező külföldi működőtőke-befektetések (FDI) volumene / Fotó: Shutterstock

A felmérés szerint a csökkenés okai egyértelműek, ugyanis tízből négy döntéshozó szerint a geopolitikai feszültségek és konfliktusok jelentik a kontinens tőkevonzó erejét fenyegető legfontosabb kockázati tényezőt a következő három évben. Az emiatt aggódók aránya jelentősen nőtt, egy évvel korábban a válaszadók több mint harmada, azt megelőzően pedig még csak a negyede tartozott ebbe a körbe. Szintén bő egyharmad azok aránya, akik a lassú gazdasági növekedést, a növekvő államadósságot, valamint az energiaárak által hajtott inflációt tartják a legnagyobb kihívásnak.

A kutatás azonban arra is rávilágít, hogy mindezek, illetve a globális bizonytalanság ellenére Európa továbbra is stabil és vonzó célpont a külföldi befektetők számára. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a térség tavaly a csökkenés ellenére is több mint 5000 új beruházást vonzott. Ráadásul a megkérdezett vezetők többsége arra számít, hogy Európa tőkevonzó képessége a következő három évben tovább javul majd. A topmenedzserek bíznak a régió hosszú távú erősségeiben, többek között a fejlett infrastruktúrában és a jelentős piaci potenciálban.

A nagyberuházások határozták meg a magyar FDI-projekteket

A tőkebeáramlás célpontjai között már megfigyelhető egyafajta átrendeződés. Ezt jól szemlélteti, hogy míg a hagyományos FDI-célpontok vonzereje csökken, addig Dél-, Közép- és Kelet-Európában új növekedési központok formálódnak. Ezeknek a régióknak a fejlődését a kedvező munkaerőköltségek, az elérhető ipari területek, a folyamatos infrastruktúra-fejlesztések és az egyre erősebb digitális ökoszisztémák támogatják.