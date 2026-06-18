Rendkívüli

Megszólalt Kapitány István: elmagyarázta, miért és hogyan vezeti ki az üzemanyag védett árát a Tisza-kormány – jön a törvénymódosítás

Deviza
EUR/HUF352,36 +0,28% USD/HUF307,13 +0,55% GBP/HUF406,67 +0,12% CHF/HUF382,56 +0,15% PLN/HUF82,75 -0,02% RON/HUF67,3 +0,25% CZK/HUF14,57 +0,13% EUR/HUF352,36 +0,28% USD/HUF307,13 +0,55% GBP/HUF406,67 +0,12% CHF/HUF382,56 +0,15% PLN/HUF82,75 -0,02% RON/HUF67,3 +0,25% CZK/HUF14,57 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 302,73 -0,43% MTELEKOM2 740 +0,36% MOL3 816 +0,16% OTP44 380 -1,37% RICHTER11 790 -0,08% OPUS362 +4,42% ANY7 890 +0,38% AUTOWALLIS143,5 -1,05% WABERERS4 900 +0,2% BUMIX9 267,26 +0,2% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 976,63 -0,83% BUX138 302,73 -0,43% MTELEKOM2 740 +0,36% MOL3 816 +0,16% OTP44 380 -1,37% RICHTER11 790 -0,08% OPUS362 +4,42% ANY7 890 +0,38% AUTOWALLIS143,5 -1,05% WABERERS4 900 +0,2% BUMIX9 267,26 +0,2% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 976,63 -0,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
villamosenergia-ellátás
energiaválság
villamoshálózat
Svédország
Brüsszel

Brüsszel meghátrált: elkészült a történelmi energiaterv, de egy tagállam nemet mondott – veszélybe került az ezermilliárdos projekt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az EU hatalmas energetikai beruházásokat tervez, de egyre kérdésesebb, honnan lesz rá pénz. A tagállamok ugyanis visszavágták azt a tervet, amely új bevételi forrást teremtett volna a brüsszeli projekteknek.
VG
2026.06.18, 11:02

Jelentősen felpuhították az EU-tagállamok azt a brüsszeli tervet, amely az elektromos hálózatok üzemeltetőitől vont volna el forrásokat közös energetikai beruházások finanszírozására. A változtatás hátterében elsősorban Svédország ellenállása áll, amely korábban még az áramexport korlátozásával is fenyegetőzött.

High,Voltage,Line,Tower,Power,System,Under,Urban,Blue,Sky brüsszel
Brüsszel szerint ezermilliárdos beruházásokra lenne szükség az uniós energiahálózat fejlesztéséhez, a tagállamok viszont nem szívesen mondanak le saját bevételeikről / Fotó: ZCOOL HelloRF / Shutterstock

Az Európai Bizottság még 2025 decemberében állt elő azzal a tervvel, hogy az úgynevezett torlódási bevételek egy részét kötelezően közös uniós energetikai projektek finanszírozására kellene fordítani. 

Ezek a bevételek akkor keletkeznek, amikor a hálózat kapacitáskorlátai miatt az áram nem tud szabadon eljutni a nagy keresletű térségekbe, ami jelentős pluszjövedelmet termel a hálózatüzemeltetők számára.

Brüsszel eredeti elképzelése szerint a fel nem használt torlódási bevételek 25 százalékát olyan nagy, határokon átnyúló beruházásokra kellett volna fordítani, mint az országokat összekötő villamosenergia-kábelek és interkonnektorok. Ezek kulcsszerepet játszanak a megújuló energiaforrások rendszerbe integrálásában, valamint a gyorsan növekvő villamosenergia-igény kielégítésében, amelyet többek között az adatközpontok és az ipari elektrifikáció hajt.

A Reuters által megszerzett tárgyalási dokumentum szerint azonban a tagállamok jelentősen enyhítették a szabályokat. Az új kompromisszum alapján a nemzeti hálózatüzemeltetőknek egyáltalán nem kellene átadniuk az országon belüli villamosenergia-kereskedelemből származó torlódási bevételeiket.

Brüsszel végre rádöbbent, hogy energiaválság van: új eszközökkel segítené az ipart és a fogyasztókat

Az európai gázár 48 százalékkal, a Brent olaj ára 41 százalékkal haladja meg az iráni háború előtti szintet. Az energiaárak emelkedését koordinált uniós fellépéssel kezelné az Európai Bizottság, elsősorban adó- és díjcsökkentésekkel próbálná tompítani az energiaárak sokkját.

A határokon átnyúló kereskedelemből származó bevételek esetében is jelentős csökkentés történt:

  • az eredeti 25 százalék helyett kezdetben csupán 10 százalék kerülne közös uniós projektekhez;
  • ez az arány pedig csak fokozatosan emelkedne 25 százalékra 2030-ig.

Brüsszel egyedül nem tudja megerősíteni az elektromos hálózatot

A módosítás komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió honnan teremti elő a szükséges forrásokat a jövő energetikai beruházásaira. Az EU becslése szerint 2040-ig mintegy 1,2 ezermilliárd eurónyi hálózatfejlesztésre lesz szükség ahhoz, hogy a rendszer képes legyen kezelni a növekvő energiaigényt és a megújuló termelés bővülését.

A vita középpontjában Svédország állt. Stockholm az egyik legélesebb kritikusa volt a bizottsági tervnek, és korábban arra figyelmeztetett, hogy akár korlátozhatja az elektromos energia exportját a szomszédos országok felé, ha a javaslat változatlan formában valósul meg. 

A skandináv ország jelentős exportőrnek számít, villamos energiát szállítva többek között Németországba, Dániába és Finnországba is.

A svédeknek komoly anyagi érdekeik is fűződnek az ügyhöz. Az ország 2025-ben mintegy 30,5 milliárd svéd korona, vagyis körülbelül 3,3 milliárd dollár torlódási bevételt könyvelhetett el.

A tagállamok energiaügyi miniszterei várhatóan június 26-án véglegesítik közös álláspontjukat. Ezt követően kezdődhetnek meg a tárgyalások az Európai Parlamenttel a jogszabály végleges szövegéről.

Brüsszel energiaválságra készül: bemutatta a stratégiát, hogyan lehet spórolni a rezsin

Brüsszel hatalmas megtakarítást remél új tervétől, amellyel csökkentené az energiaköltségeket. Az Európai Bizottság erősebb elektromos hálózatokat hozna létre, fellendítené a határokon átnyúló energiakereskedelmet, valamint felgyorsítaná a fűtési és hűtési szektor dekarbonizációját, a magántőke bevonását és az energiaágazat digitalizációját.

 

Energiaválság

Energiaválság
1643 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu