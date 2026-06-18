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kézbesítő
fintech
Revolut
Wolt

Hatalmas bejelentést tett a Revolut: százezrek felé lépett Magyarországon – összeboltoltak valakivel, akit jól ismerünk

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Két olyan szereplőről van szó, amelyek Magyarországon szolgáltatásukban a legnagyobbak. A Revolut igyekszik még hasznosabbá tenni magát, és ez az új szövetség nálunk is bejöhet, ahogy az egyre óriásabb fintech 76 millió ügyfelének más országaiban is.
Pető Sándor
2026.06.18, 11:07

Nagy bejelentést tett a Revolut: az egyre óriásibb fintech még hasznosabbá tenné szolgáltatásait, ezért új fizetési partnerséget hozott létre a vezető európai igény szerinti kézbesítési szolgáltatóval. A partner Magyarországon is jól ismert, több mint 30 városban láthatjuk naponta a kézbesítőit. Mindkét vállalat Európában erős és ügyfelek tízmillióit szolgálja ki: mostantól összeköti őket egy időkímélő kattintás, illetve reményeik szerint ebből sok.

A Revolut új szolgáltatást kínál és nem akárkivel boltoltak össze
A Revolut új szolgáltatást kínál és nem akárkivel boltoltak össze Fotó: NurPhoto via AFP

A kártyáiról ismert, több mint 75 millió lakossági és 800 ezer vállalati ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat az amerikai DoorDash csoporthoz tartozó Wolttal emeli új szintre az együttműködést.

Most először a Wolt ügyfeleinek milliói használhatják a Revolut Pay szolgáltatást, amely gyors, egykattintásos fizetési élményt kínál biometrikus biztonsági védelemmel

– írja közleményében a Revolut.

A helsinki székhelyű Wolt a Foodorával versengve piacvezető szereplő Magyarországon az étel- és gyorskereskedelmi kiszállításban, de az elmúlt években túllépett a klasszikus ételkiszállításon: 

  • élelmiszert,
  •  drogériai termékeket, 
  • elektronikai cikkeket 
  • és egyéb termékeket is szállít.

Milyen szélesre szabták a kört, arról tanúskodik a cég2025-ös összesítője: "a műszaki cikkek közül főleg telefontöltőt, illetve nyáron szobai ventilátort rendeltek a futárokkal otthonukba a gyorskereskedelmi platformról. A hazai házikedvenc-tartási szokások változását jelezheti, hogy az eladások eddigi csúcstartóját, a macskaalmot a nyulak fő eledele, a széna maga mögé utasította".

A két vállalat már korábban is együttműködött. A korábbiakban arról egyeztek meg 2024 végén, hogy a Revolut Premium, Metal és Ultra ügyfelei Wolt+ előfizetést kapnak.

Revolut és Wolt: gyors fizetés, hűségpontok az ajánlat 

Világszerte majdnem 9 millió Revolut-felhasználó vásárol a Wolt applikációban, és ők az elmúlt évben több mint 23 millió tranzakciót hajtottak végre – emlékeztet a közlemény, ezért "az integráció tökéletesen tükrözi a Revolut azon stratégiáját, hogy ott érje el a felhasználókat, ahol a leggyakrabban vásárolnak, gyorsabb és biztonságosabb fizetési módot kínálva az éttermi és élelmiszer-rendelésekhez".

A Revolut Pay állíásuk szerint más megoldásokkal szemben gyors és biztonságos fizetést biztosít a rendelésekért. Ennek során zökkenőmentesen átirányítják az ügyfelet a Revolut alkalmazásba. Itt egyetlen kattintással,  biometrikus védelem mellett hagyhatják jóvá a tranzakciót.

Wolt Food Courier In Budapest
Fotó: NurPhoto via AFP

A Revolut az új szolgáltatás mellé RevPontokat is ajánl "Európa első pán-európai betéti kártyás hűségprogramjában", mától akciót indítva.

Június 18. és július 18. között a vásárlók ötször annyi RevPontokat gyűjthetnek minden Wolt-rendeléssel, amelyeket azonnal felhasználhatnak kedvezményként a következő Wolt-vásárlásaiknál, de akár légi mérföldekre, szállásokra vagy élményekre is beválthatják őket a Revolut appon belül – írják Hozzáteszik: az első hónapot követően minden Wolt-vásárlás után dupla RevPontok járnak. 

Nem ez az cég egyetlen akciója, Magyarországon is agresszíven rányomultak a piacra. Már most is hatalmas a táboruk, márciusban már több mint 2,3 millió ügyfelük volt nálunk.

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