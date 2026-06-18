Sok a muszáj-Herkules a hazai cégek között: a legtöbben a mának élnének, és csak kényszerből vásárolnak zöld energiát – egy ágazat tartja csak magát

Új szakaszába lépett a vállalatok fenntarthatósági gondolkodása: a K&H Bank fenntarthatósági indexe szerint a cégek továbbra is aktívan alkalmaznak fenntarthatósági intézkedéseket, ugyanakkor egyre óvatosabban közelítenek a hosszabb távú célokhoz. Az összesített index 2026 első félévében 36 pontot ért el, ami gyakorlatilag változatlan az előző félévi 35 ponthoz képest.

A cégek egyre inkább a közvetlen üzleti előnyöket hozó megoldásokra koncentrálnak / Fotó: Chokniti-Studio

A részmutatók azonban jelentős átrendeződést mutatnak. Az aktivitásindex 34-ről 38 pontra emelkedett, vagyis a vállalatok a gyakorlatban továbbra is tesznek lépéseket a fenntarthatóság érdekében. Ezzel szemben az attitűdindex történelmi mélypontra, 62 pontra süllyedt, ami arra utal, hogy a vállalatok egyre kevésbé tekintenek a fenntarthatóságra stratégiai vagy üzletfejlesztési lehetőségként.

A kutatás eredményei nem azt mutatják, hogy a vállalatok hátat fordítanának a fenntarthatóságnak. Sokkal inkább azt látjuk, hogy a bizonytalan gazdasági környezetben egyre inkább felértékelődnek azok az intézkedések, amelyek közvetlen működési előnyöket vagy költségmegtakarítást eredményeznek

– mondta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.

Egyre kevesebben látnak üzleti lehetőséget a fenntarthatóságban

A szemléletváltás több mutatóban is megjelenik. A kutatás szerint minden vizsgált területen visszaesett azok aránya, akik jelentős üzleti lehetőséget látnak a fenntarthatósági alkalmazkodásban.

A hosszú távú profitabilitás javulásában például már csak a vállalatok 22 százaléka lát komoly potenciált. Jelentősen csökkent a fenntarthatósági szempontok szerepe a beruházási döntésekben is:

egy évvel ezelőtt a cégek 24 százaléka tartotta ezeket fontos vagy nagyon fontos tényezőnek, ma már csupán 18 százalékuk.

A háttérben több, a vállalati döntéshozatalt befolyásoló folyamat állhat. Az Európai Unió Omnibusz-csomagja jelentősen szűkítette a fenntarthatósági jelentéstételre kötelezett vállalatok körét, miközben világszerte

a versenyképességi

és geopolitikai

szempontok kerültek előtérbe. A fenntarthatóságtól való távolságtartást mutatja az is, hogy a vállalatok mindössze 38 százaléka érzi magát érintettnek a karbonsemlegességi törekvésekben, míg fél évvel korábban még 46 százalékuk nyilatkozott így.