Amerikai nő állt az Iszlám Állam női zászlóaljának élén. Szíriai harcosokat, köztük nőket és gyerekeket képzett ki

– írja a BBC.

Allison Fluke-Ekren, egy átlagos kansasi édesanyának tűnhet, azonban az FBI felderítette a múltját. AlKhatiba Nusaybah néven 2016-ban szervezte meg a kiképző osztagot, amelynek tagjai olyan nők voltak, akiknek a férjeik az Iszlám Állam égisze alatt harcoltak.

Munkájához hozzátartozott az AK-47-es gépkarabélyok, a puskák, a gránátok és az öngyilkos merényletekhez szükséges mellények használatának betanítása.

A tanúk szerint már az ötéves gyerekek kezébe is fegyvert adott. A nő toborzással is foglalkozott, többek között egy amerikai kampusz és egy bevásárlóközpont megtámadásához. Allison háromszor is férjhez ment, és mindig terrorista körökből választott, az első két férje támadás közben hunyt el.

A vád szerint anyagi forrásokat is gyűjtött terroristacsoportoknak. A 42 éves Allisont elfogták a hatóságok és akár húsz év börtönbüntetésre is ítélhetik.