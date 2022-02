Karanténkötelezettség nélkül is be lehet utazni Szlovéniába, miután a kormány eltörölte azt az intézkedést, mely szerint a koronavírusos fertőzöttel érintkezőknek karanténba kell vonulniuk - jelentette be Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter a pénteki kormányülést követően.

A tárca közleményt adott ki, amelyben azt írta: a Covid-19 már nem minősül "karanténbetegségnek", a kontaktszemélyeknek nem kell többet elkülönítőbe vonulniuk, így nincs szükség a Szlovéniába való beutazás korlátozására sem.

Ez azt jelenti, hogy nem kell többé védettségi igazolás a határátlépéshez, és negatív koronavírusteszt sem

- olvasható a szövegben. A rendelet azt követően lép hatályba, hogy megjelent a hivatalos közlönyben.

Az összes többi, jelenleg is érvényben lévő korlátozás feloldásáról a későbbiekben határoz a kormány. Péntekre 3771 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és 22 beteg halt meg a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben. Kórházban 860-an beteget ápolnak, közülük 112-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 263 356-an kaptak védőoltást, közülük 1 217 146-an mindkét adagot felvették.