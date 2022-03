Jelentős mértékben nőtt a kínai ipar és a kiskereskedelem az év első két hónapjában, a bővülés üteme jócskán felülmúlta a növekedés lassulását valószínűsítő elemzői várakozásokat.

A kínai statisztikai hivatal kedden közzétett adatai szerint az ipari termelés idén január-februárban 7,5 százalékkal növekedett éves összevetésben. Elemzők 3,9 százalékos bővülésre számítottak a decemberi 4,3 százalékos növekedést követően. A bővülés üteme az év első két hónapjában a tavaly június óta regisztrált leggyorsabb volt.

Az év első két hónapjának adatait a kínai statisztikai hivatal összesítve teszi közzé annak érdekében, hogy ezzel kiküszöbölje a mozgó dátumú kínai holdújév miatti munkaszünet hatását. Idén az egy héten át tartó munkaszünet január 31-ével vette kezdetét.

A termelés kiemelkedően erős növekedését mérték továbbra is az autóipar új energiával működő járművek termelésével foglalkozó ágazatában: a bővülés mértéke az év első két hónapjában 150,5 százalékos volt éves összehasonlításban.

A kiskereskedelmi forgalom 2022. január-februárban 6,7 százalékkal növekedett éves bázison, szemben az elemzők által jósolt 3 százalékkal. A bővülés üteme a leggyorsabb volt tavaly július óta, markánsan erősödve a decemberi, 1,7 százalékról.

Iris Pang, az ING kínai régióval foglalkozó vezető közgazdásza úgy vélekedett: a kiskereskedelem kiugró mértékű növekedése kitűnő eredmény annak tükrében, hogy a kínai holdújév időszakában különféle korlátozásokat vezettek be Kínában a koronavírus terjedésének megelőzésére. A szakértő kiemelte: emelkedett a benzinfogyasztás, ami az üzemanyagárak növekedése mellett arra is utal, hogy többen utaztak autóval, elsősorban rövidebb utakra a holdújévi munkaszünet idején. Pang szerint ez azt jelzi, hogy a kínai társadalom közepes jövedelmű rétege továbbra is költekezik.

A vendéglátóipar forgalma 8,9 százalékkal, az internetes kiskereskedelmi forgalom pedig 10,2 százalékkal nőtt az idei év első két hónapjában a múlt év azonos időszakához képest.

A statisztikai hivatal felmérése alapján a munkanélküliségi ráta a decemberi 5,1 százalékról 5,5 százalékra emelkedett január-februárban. Az ING szakértője az adatok tükrében úgy értékelte, hogy az év első két hónapjában Kína bruttó hazai terméke (GDP) a vártnál jobban alakulhat. Kína az idei évre 5,5 százalékos gazdasági növekedést tűzött ki.