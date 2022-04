Emelkedett a New York-i metró egyik szerelvényében kedden elkövetett lövöldözés sebesültjeinek száma, a rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi az elkövetőt. A legfrissebb jelentések szerint legalább 23 ember sérült meg abban brooklyni metróállomásra érkező szerelvényben, amelyben egy fegyveres tüzet nyitott, és több füstbombát eldobott. Keechant Sewell, a New York-i rendőrség vezetője elmondta, hogy tíz ember sebesült meg a lövöldözésben, további tizenhárman pedig akkor sérültek meg, amikor kiszaladtak a vasútállomásról vagy füstöt lélegeztek be. Öt ember állapota súlyos, de nem életveszélyes. Hozzátette: egyelőre nem ismerik a gyanúsított indítékát, de nyilvánvaló, hogy erőszakos szándékkal szállt fel a szerelvényre.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

James Essig nyomozó elmondta, hogy a hatóságok egy bérelt furgon kulcsát találták meg a helyszínen. A hatóságok szerint a járművet Philadelphiában bérelte egy Frank R. James nevű, wisconsini és philadelphiai lakcímmel is rendelkező 62 éves férfi, akit nagy erőkkel keresnek, bár egyelőre nem világos, hogy köze volt-e a bűntényhez. A sajtóban megjelent beszámolók szerint a fegyveres gázálarcot öltött, mielőtt felrobbantotta a füsttartályokat és tüzet nyitott.

A rendőrség szerint a gyanúsított 33-szor lőtt.

A helyszínen megtalálták a lövöldözéshez használt félautomata fegyvert, továbbá lőszereket, egy baltát és egy tartály benzint. A rendőrség 50 ezer dollár jutalmat ajánlott fel annak, aki olyan információval szolgál, amely segít eljutni a furgon bérlőjének tartózkodási helyéhez.