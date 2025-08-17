Deviza
életforma
MOL
Nyugati
Fresh Corner
MÁV

Hot-dog a peronon – megérkezett a Fresh Corner a Nyugatiba

A MOL vasárnap bejelentette: a benzinkutakról ismert kávék, pizzás wrapek és szendvicsek immár a peron mellől is hazavihetők – vagy akár útközben is elfogyaszthatók.
VG
2025.08.17, 08:55

Tíz évvel a Fresh Corner indulása után a MOL újabb szintet lép: a MÁV-val közösen indított pilot projekt keretében a Nyugati pályaudvar utasai számára is elérhetővé teszi a márka jól ismert prémium kínálatát. A benzinkutakról már sokak által kedvelt Fresh Corner mostantól nemcsak az autósok, hanem a vasúton közlekedők útitársa is lehet. 

Fresh Corner, MOL, MÁV
Fresh Corner: Mol-MÁV együttműködés Fotó: Székelyhidi Balázs / MW

A Nyugatiban nyílt egység a Déli pályaudvari kioszk és a balatoni InterCity bisztrókocsik után a harmadik állomása annak az együttműködésnek, amely új szintre emeli a magyar vasúti vendéglátást.

Kávé, hot-dog és digitális kényelem a vonatra sietőknek

A Nyugati friss kioszkja a megszokott Fresh Corner minőséget hozza: Magyarország legnépszerűbb hot-dogja, pizza wrap, változatos menüajánlatok üdítőkkel és sörökkel, valamint a prémium kávékínálat mind megtalálható a pultban. Ráadásul az utasok a MOL Move hűségprogram előnyeit is élvezhetik – a pontgyűjtéstől kezdve a digitális kedvezményekig. A kioszk minden nap kora reggeltől estig tart nyitva, így az ingázók és a távolsági utazók egyaránt számíthatnak rá.

Új korszak az utasellátásban

„A Fresh Corner ma már jóval több mint egy töltőállomási márka – egy modern, mozgásban lévő életforma társa” – hangsúlyozta Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.
A MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt hozzátette: „A mostani együttműködésünk nemcsak jelképezi, hanem a gyakorlatban is erősíti a törekvést, hogy a MÁV utazás mindenki számára ne csak olcsóbb, de jobb is legyen.”

Tíz év – több millió csésze kávé

A Fresh Corner 2014-es indulása óta forradalmasította a töltőállomási kiszolgálás fogalmát. A számok önmagukért beszélnek: 2024-ben a MOL nemzetközi szinten 65 millió csésze kávét és 43 millió hot-dogot értékesített, Magyarországon pedig több mint 10 millió kávé és 12 millió hot-dog fogyott el. Most pedig mindez a vasútállomásokon is elérhető.

Ahol az élet zajlik

A MOL célja világos: minőségi szolgáltatásait ott kínálni, ahol az emberek élik az életüket – tankolás közben, a városban, vidéken, vagy éppen a vonatra várva. A nyár pedig, amikor mindenki úton van, különösen jó alkalom arra, hogy a Fresh Corner új helyszíneivel még közelebb kerüljön az utazókhoz - mutatott rá közleményében a társaság.

