Béremelést jelentettek be a dán Jysk kiskereskedelmi láncnál, ezzel egy év alatt, 2022 januárja óta több mint 25 százalékkal nőtt a retailben dolgozó munkatársak fizetése, valamint a béren kívüli juttatások is emelkedtek. A Jysk hazánkban a retail üzletágban több mint 800 aktív munkavállalót foglalkoztat, ráadásul az üzletnyitások is folyamatosak: az idei pénzügyi évben négy újabb áruház nyílik meg – közölte a társaság, kiemelve, hogy az alapbér mellé évente akár további bruttó 600 ezer forintot kaphatnak az áruházi munkatársak az értékesítési eredmények függvényében.

Fotó: Faludi Imre

A Jysk az elmúlt pénzügyi évben is növekedni tudott Magyarországon, az adózás előtti eredmény a teljes cégre vetítve – retail és logisztikai központ – 0,4 százalékkal, az árbevétel pedig 19 százalékkal emelkedett, és elérte a 67,6 milliárd forintot.

Szimeiszter Sándor, a Jysk Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country directora elmondta, munkatársaik létszáma az ecseri régiós logisztikai központjukban – ahonnan a hazai mellett a horvát, szlovén és szlovák üzleteiken kívül az online megrendeléseket is kiszolgálják majd – a jelenlegi 200-ról a tavaszra 300-ra fog nőni, a végső létszám pedig elérheti az 500-at is.