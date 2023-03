Továbbra is 7,5 százalékon tartja a rátát az orosz központi bank. A pénteken megszületett döntésről szóló közlemény szerint februárban az éves infláció 11 százalékra csökkent a januári 11,8 százalékról, ennek hátterében főleg a volatilis ármozgású tételek lassuló inflációja áll. A központi bank hangsúlyozza, hogy a tavaly év vége óta gyengülő rubel hatása egyelőre nem jelent meg az árakban. A jegybank továbbra is mérsékelt inflációra számít. A háztartások és a vállalkozások inflációs várakozásai lehorgonyzottak, márciusban még tovább is csökkentek. A piaci várakozások szintén 4 százalék körüli rátára számítanak középtávon.