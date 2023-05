A hosszú hétvégén is folytatódik a kora nyárias idő, jellemzően napos időjárás várható gomolyfelhőkkel, amit csak elszórtan szakítanak meg záporok zivatarok, miközben a legmelegebb órákban akár 30 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki országos középtávú előrejelzéséből.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Pénteken gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, ám a gomolyfelhők képződése időnként erőteljes is lehet, elszórtan zápor, zivatar vagy felhőszakadás is kialakulhat. Legkevésbé az északnyugati tájakon várható csapadék. A szél északias lehet, amelyet főleg a Nyugat-Dunántúlon erős lökések kísérhetnek, zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.

Szombaton már kevés lehet a gomolyfelhő, a napsütésé lehet a főszerep. A Dunántúlon, a Duna mentén és a keleti határ közelében lehet több gomolyfelhő, ezeken a tájakon néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten meg is erősödik. Hajnalban 8–15, a délutáni órákban 22–27 fok valószínű.

Pünkösdvasárnap is napos marad az idő, általában kevés, délkeleten több gomolyfelhővel, helyenként fátyolfelhőkkel. Általánosságban száraz időre van kilátás, de főleg az ország délkeleti harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hajnali 7–14 fokról 23 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Végezetül pünkösdhétfőn többórás napsütésre számíthatunk, de erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és fátyolfelhők is érkeznek. Míg északnyugaton kisebb az esély esőre, az ország délkeleti felén-kétharmadán több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északkeleti szél is többnyire mérsékelt maradhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.