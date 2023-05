Jeff Bezos és Lauren Sánchez eljegyzése a pár ügyvédeinek is boldogságot hozott, hiszen az Amazon-alapító második házassága előtt feltehetően már nem felejti el a vagyonát egy esetleges válás előtt is biztosítani egy házassági szerződéssel.

Fotó: AFP

Bezos első, Mackenzie Scottal kötött házassága előtt nem volt ennyire előrelátó, ami 38 milliárd dollárjába került a válás során. Márpedig a 138 milliárd dolláros vagyonnal büszélkedő,

az eljegyzését saját 500 millió dolláros jachtján tartó üzletember minden idők leggazdagabb vőlegénye.

Ezt kifejezte a Sánchez ujján csillogó 20 karátos eljegyzési gyűrű, ami 2,5 millió dollárt érhet.

A második feleség ugyanakkor maga is sikeres az üzleti életben, még ha a vagyona el is törpül Bezosé mellett. Ez nem is csoda, hiszen az Amazon-alapítót csak Elon Musk és Bernard Arnault előzi meg a leggazdagabbak listáján. Érdekesség, hogy Bezoshoz hasonlóan Musk és Arnault is elvált az első feleségétől korábban.

Sánchez és Bezos esetleges házassági szerződését bonyolítja, hogy a pár már most is több ingatlant birtokol közösen és jótékonysági kezdeményezést csinál együtt – olvasható a Yahoo Finance összeállításában.

Az Amazon 1997-es alapítása óta az e-kereskedelem mellett egyre több iparágat igyekszik meghódítani. Így tavaly az MGM 8,5 milliárd dolláros felvásárlásával erősítette pozícióját a szórakoztatóiparban, de a felhőszolgáltatások piacán is a legnagyobbak között van a cég erre szakosodott üzletága, az Amazon Web Services. Az Amazon emellett saját légitársaságot is üzemeltet, igaz, csak áruszállítás céljából.

Bezosé emellett a The Washington Post, és az ingatlanvagyona is több mint félmilliárd dollárt ér, sőt a milliárdosok körében szinte kötelező űrvállalkozása is van, a Blue Origin.

Ehhez képest Sánchez Black Ops Aviation nevű cége, amely légifelvételekre specializálódott, olyan ügyfelekkel, mint az ABC News, a Sony vagy a Netflix, értéke csekélynek mondható. Ezért feltételezhető, hogy a házasságot komoly szerződéssel egészítik ki a felek az esküvő előtt.