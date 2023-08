Hiába igyekezett megmenteni házasságát Király Viktor és Virág Anita, úgy tűnik egyre közelebb kerülnek a válóperhez. Ennek során a pár ismerősei szerint a gazdasági kérdések kerülhetnek előtérbe, ugyanis kisfiukat továbbra is közösen, egymást támogatva, szeretetben szeretnék nevelni.

Azt a Blikk forrásai is megerősítették, hogy a házaspár megkezdte a válás előkészületeit, felmerül az is, hogy mi lesz a közös vagyonnal. A pár szadai házában jelenleg Király Viktor él, annak a sorsát egyelőre nem tudni. Elképzelhető, hogy az ingatlant pénzzé teszik, és elosztják. Ha a házat hitel is terheli, akkor a válásukról a bankot is értesíteniük kell. Mint megírtuk, Tóth Gabi válása után a közös otthonból a volt férj, Krausz Gábor költözött ki, márcsak azért is, mert az ingatlan az énekesnő nevén van a tulajdoni lap szerint. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a közel 75 milliós hitel is az énekesnőt terheli, ami nem csekélység.

Fotó: Vaskó Tamás / Mediaworks

További gondot okozhat, hogy közös céget is alapítottak SkinTime BodyCare Kft. néven 2021-ben, amely tavaly 40 millió forint forgalom mellett 7 millió forint nyereséget termelt. A cég az elmúlt év végén mintegy 50 millió forintnyi eszközzel is rendelkezett, igaz, ezzel szemben 40 millió forint rövid lejáratú kötelezettség is állt.

A kozmetikumokat forgalmazó céget a házaspár közösen viszi, ám ügyvezetőként az énekest tüntették fel. Tóth Levente, a Bank360.hu vezető elemzője szerint mivel mind a ketten tulajdonosok, részesedésüket a válás után is megtarthatják.

A kérdés inkább az, hogy képesek lesznek-e együttműködni a cég működtetésében. Ha ez nem sikerül, a cég bezárása vagy az egyik fél kivásárlása lehet a megoldás.

A szakértő szerint a válás során nem kerül szóba az az öt cég – ezekből csak egy aktív –, amelyeket Király Viktor még a házasság előtt alapított.

Tekintve, hogy a pár év eleje óta igyekezett megmenteni kapcsolatát, és a gyerek közös nevelésében is képes lehet együttműködni, feltételezhető, hogy a céges ügyekben is meg tudja találni a közös hangot.