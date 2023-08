Tóth Gabi válása után a közös otthonból a volt férj, Krausz Gábor költözött ki, márcsak azért is, mert az ingatlan az énekesnő nevén van a tulajdoni lap szerint. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a közel 75 milliós hitel terhei is az énekesnő vállát nyomják, ami nem csekélység, ráadásul a válásról a bankot is értesíteni kell.

Az énekesnő még márciusban osztotta meg, hogy hitelből megvették közös otthonukat, amikor az Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a kamatot maximum egy évig fixálva 10,7 százalékon, egy évnél tovább rögzítve pedig 9,65 százalékon állt az átlagos kamatszint. 20 éves törlesztéssel és 10 százalékos kamattal számítva 75 millió forint törlesztőrészlete több mint havi 720 ezer forint. Mivel az MNB adatai átlagos szintekre vonatkoznak, ennél lehet kedvezőbb is a fizetendő összeg. Azonban 8 százalékos kamattal számolva is közel 630 ezer forintot kell minden hónapban törleszteni.

Fotó: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló

Kevesen tudják, de a válás a banki ügyekre is hatással van. Miközben például

egy vagyonmegosztásnál és gyermekelhelyezésnél a bíróság dönthet, addig hiteleknél már a bankot is be kell vonni.

Hiába csak az egyik fél a szerződő, a házastárs is automatikusan adóstárssá válik a hitelben, és a teljes tartozás is behajtható rajta. A bank bevonásával azonban három megoldás jöhet létre: a hitel végtörlesztése, a hitel vállalása csupán az egyik fél részéről vagy annak a fenntartása, hogy továbbra is ketten maradnak adósok. Ekkor azonban a nem fizető fél tartozását a másikon is be lehet hajtani.

Ráadásul mint arra a Blikknek nyilatkozva Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője is rámutat, tovább bonyolíthatja a helyzetet, ha a pár a csok lehetőségével is élt. A szakértő kifejtette, hogy három gyerek vállalása esetén 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kedvező kamatozású hitelt lehet kapni, ám ha csak egy gyerek születik és a házaspár elválik, úgy a 10 millió csaknem egészét vissza kell fizetni és a 15 milliós hitel is piaci kamatozásúvá válik, sőt a korábbi kamatkedvezményt is vissza kell fizetni. Mindez Tóth Levente szerint nagyjából havi 80 ezerrel növeli a fizetendő terheket, miközben a 10 millió forint támogatás nagyját is vissza kell fizetniük.