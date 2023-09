A négy évvel ezelőtti, a Hableány elsüllyedésével és számos halálesettel járó szerencsétlenség ügyében írásbeli vallomást nyújtott be a balesetet okozó Viking kapitánya, Jurij C. a keddi tárgyalás kezdetén.

A vallomás szerint a kapitány nem látta a Hableányt, ezért azt hitte, hogy uszadékfának mentek neki, majd miután megtudta, mi történt, sokkot kapott és kérte a leváltását, így a másodtiszt vette át a parancsnokságot – derül ki a Blikk tudósításából.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

A vádlott vallomását a bíróság olvasta fel, ezek után Jurij C. ügyvédje kijelentette, több kérdésre a védence nem válaszol. A vallomás nem tartalmazott beismerő, a felelősséget elismerő mozzanatokat, ugyanakkor abból kiderül, hogy Jurij C. több mint 40 éve hajózik a Dunán, 2001 óta kapitány és 2003 óta vezethet személyhajókat is. Korábban révkapitányként is dolgozott, a Duna egész szakaszát ismeri és a Margit híd pillérei által keltett sodrás sem volt ismeretlen számára, ahogy a híd elhelyezkedése sem.

Őrszem nem volt mellette a hídon, mert ez nem kötelező. Elmondta, hogy az esős, sötét időben nem látott másik hajót.

A vádlott a beszámoló szerint lehajtott fejjel, láthatólag megtörten hallgatta végig a vallomás felolvasását. A Blikk tudósítása szerint nincs válasz arra, hogy miért nem tett vallomást, ám a vallomás után az ügyész vádbeszéde arra utal, hogy ez lehetett az utolsó alkalom, amikor Jurij C. vallomást tehetett.

A Viking egykori kapitánya négy éve háziőrizetben van, ám akár több mint 10 éves börtön is várhat rá, miközben a házi őrizetből csak minden 4. nap számít letöltött szabadságvesztésnek.

Az ügyész vádbeszédében arról beszélt, hogy nem érti, a vallomásban miért nem esik szó a Viking radarjáról, mely a hajó feketedoboza szerint előre 400, jobb és bal oldalra pedig 200 méterre volt beállítva, így ha azt valaki figyelte volna, megelőzhető lett volna a baleset. Az ügyész szerint a vádlottat a sokk és a pánik sem menti fel a segítségnyújtás kötelezettsége alól, így a férfi annak elmulasztásában is bűnös a halálos tömegszerencsétlenség okozása mellett.

A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sygin szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és kéttagú magyar személyzet. Az utasok közül 7-en élték túl a balesetet, 27-en, közöttük a 2 fős személyzet, a Dunában lelte halálát.

A tárgyalás egy hét múlva a kapitány védőjének perbeszédével folytatódik, a bíróság pedig előreláthatólag szeptember 26-án fog ítéletet hozni.