Korábban a VG is megírta, hogy eladósorba került a híres Korda-villa. A 22 plusz két félszobás, budai ingatlan ára 780 millió forint. A Blikk azonban Korda Györgytől úgy tudja, a villa mégsem eladó.

Elgondolkodtunk rajta korábban, de az a hirdetés már nem aktuális, nem áruljuk a villát. Ráadásul januárban 83 éves leszek, gondoljon bele, kinek van kedve ennyi idősen bárhova is költözni

– mondta Korda György a lapnak.

Fotó: villakorda.hu

Az épület alapterülete 1509, az udvar 1341 négyzetméter. Az ingatlan összesen 6 szintre van osztva: pince, földszint, három emelet és egy padlástér, a garázsban 12 autó fér el, emellett kiszolgáló- és közösségi helyiségek, iroda, valamint egy díszes különterem is van. A jobb szárnyában egy külön bejáratú, 3 szintes villalakás is van egy különleges télikerttel és gyönyörű privát terasszal, ez a házaspár magánlakása.

A szállodában most is többen laknak, de nem csak pár napra érkező vendégekkel vagyunk tele. Vannak ugyanis állandó lakóink, egy ideje albérletbe is adunk ki szobákat, azaz hosszú távra, így többen már egy éve itt élnek

– árulta el az előadó.

Persze, így nem akkora a bevétel, mint korábban, de legalább fent tudjuk vele tartani a szállodát

– tette hozzá.