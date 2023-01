Jelentősen, mintegy 30 százalékkal visszaesett éves szinten a tavalyi újlakás-vásárlások száma, ám ez sem állította meg az áremelkedést. Sőt, több tényező is arra utal, hogy ezen a téren továbbra sem következik be gyökeres fordulat, de átrendeződésre annál inkább megvan az esély. Megjelentek az akciók, amiket érdemes kihasználni, és nagyobb eséllyel lehet alkudni is most Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint. A számok beszédesek: az OTP Budapesti Újlakás Értéktérképe szerint tavaly 30 százalékkal kevesebb új építésű lakást értékesítettek.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Elérte a 1,5 millió forintot a 2024-es átadásra szánt, jelenleg értékesítés és többnyire építés alatt álló lakások átlagos négyzetméterára, ami 25 százalékos éves drágulás az OTP Jelzálogbank adatbázisa szerint. Bár már sokan számítanak akár árcsökkenésre is a honi lakáspiacon, a fővárosi új építésű ingatlanok tekintetében aligha jellemzi ez a jövőt. Az árakat még a tavaly nyártól tapasztalt jelentős forgalom-visszaesés sem rántotta magával.

A kínálat is csökkent, nem csak a kereslet, mert óvatosan reagáltak a beruházók a piaci környezet megváltozására. Tavaly az előző évinél

mintegy 15 százalékkal kevesebb új lakást vittek a piacra, de egyelőre nem álltak le teljesen az új projektek indításával.

Noha több beruházó inkább kivár az értékesítés kezdetével, minthogy az árból engedjen, számíthatnak arra is, hogy a következő ősszel nagyobb lesz a kereslet az energiahatékony lakásokra

– mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Egyelőre csak egy kisebb korrekciót lehetett látni tavaly a beruházók részéről, de a következő hónapok közöttük is újraoszthatják a pozíciókat. A lehetséges kockázatok nagyobb súllyal érinthetik a kisebb beruházókat, akik gyorsabban tudnak reagálni, míg a nagyok merészebbek, és őket a projektméret adta lendület is viszi előre, hiszen változatlanul jelentenek be, illetve készítenek elő több száz lakásos nagy projekteket – összegezte az szakértő.

Jó lehetőség adódik most a piacszerzésre is, miként 2008 után, amikor azon kevesek, akik mentek előre a válságos évek alatt, megerősödve lovagolhatták meg a fellendülési hullámot is. Ez az átrendeződés azzal is járhat, hogy a következő években ott lesz viszonylag bővebb az újlakás-kínálat, ahol kedvezők a helyi adottságok a nagyobb beruházók nagy projektjeihez.

Eltűntek a vevők az ingatlanpiacról, fékeződött az új lakások áremelkedése Pánik nincs az újlakás-piacon, bár a kereslet drasztikusan csökkent, a fejlesztők további projekteket készítenek elő, átmeneti, legfeljebb őszig tartó megtorpanásban bízva. A tavalyi utolsó negyedévben az eladó új lakás felének már nem változott az ára, és minden harmadiknak nőtt csak, ami együttesen új piaci ciklust jelez.

Már így is elég nagyok a különbségek e tekintetben a fővárosban. A 2022-ben átadott 6330 új lakás több mint felén mindössze három kerület osztozik: 2110 lakás épült a XIII. kerületben, 780 a IX.-ben és 670 a XI.-ben. Ezzel szemben tizenhárom olyan kerület is akadt tavaly, ahol 100-nál kevesebb épült fel, ezek közül háromban, az I., az V. és a VII. kerületben egyet sem adtak át.

A beruházóknak segítség lehet, hogy a kedvezményes, 5 százalékos áfát akár 2028 végéig, a BB energiahatékonysági követelmény teljesítése alóli felmentést pedig 2024 júniusáig is kihasználhatják.

Az árak csökkenése ellen hathat az is, hogy eddig nem halmozódtak fel a beruházóknál nyomasztóan nagy eladatlan készletek.

Az idén januárban mindössze 640 már elkészült új lakást kínáltak a fővárosban az OTP Budapesti Újlakás Értéktérképe szerint. Ez 2014 óta a negyedik legnagyobb féléves volumen, mégsem tekinthető különösebben drámainak. A válság idején, 2009 végén ez a mutató elérte a 3800-at is, és a következő két évben is 3000 felett maradt.

Meddig emelkedhetnek még az újlakás-árak? A jelenlegi piaci környezet azt valószínűsíti, hogy most egy ideig ritkábban dőlnek rekordok, és inkább a fővárosi újlakás-ársáv alja zárkózhat feljebb, közelebb az átlaghoz Valkó Dávid szerint.