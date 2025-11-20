Egyre nagyobbra dagad a lufi a Warner Bros. esetleges felvásárlása körül, a tárgyalások már inkább iparági vitáknak számítanak, semmint egyszerű ajánlatoknak. A Netflix viszont most először jelezte, hogy egy sikeres akvizíció esetén is megtartaná a Warner-filmek mozis premierjeit, annak ellenére, hogy a név már teljesen összefonódott a streaminggel. A lépés nem pusztán tárgyalástechnikai gesztus: jól mutatja, hogy a streamingóriás számára is kezd stratégiai értékké válni a hagyományos forgalmazás, különösen akkor, ha egy több évtizedes filmes könyvtárhoz juthat hozzá.

Egyre jobb ajánlatokat kap az HBO és a Harry Potter-jogok tulajdonosa – mégis a Netflix lesz a befutó Hollywood új médiabirodalmára? / Fotó: Hamara

A Netflix nem akar távol maradni a moziktól

A Warner Bros. jelenleg is érvényben lévő szerződésekkel rendelkezik a mozis bemutatókra, ezeket pedig – a tárgyalásokhoz közel álló források szerint – a Netflix tiszteletben tartaná. A vállalat eddig mereven elzárkózott attól, hogy széles körben vigye vászonra saját gyártású filmjeit, néhány alkotás kapott csak korlátozott vetítést. A nyitásra való hajlandóság egyértelműen a Warnernek szól, próbálnak jobb színben feltűnni, mint a rivális Paramount Skydance.

A Warner felvásárlásáért többen állnak sorba, nem csak a Netflix: ott van még az említett Paramount Skydance, és a Comcast tulajdonában lévő NBCUniversal. Most viszont a Netflix ajánlata nemsokára lejár, ami minden korábbinál nagyobb volt, és alapvetően alakíthatná át a hollywoodi erőviszonyokat. A filmipar azonban nem csak az árról beszél:

több szereplő attól tart, hogy egy Netflix–Warner-összefonódás gyengítené a moziforgalmazás kínálatát,

és újabb hagyományos stúdiót vonna ki abból az ökoszisztémából, amely eddig a globális mozipiac meghatározó motorja volt.

A Netflix társigazgatója, Ted Sarandos korábban többször úgy fogalmazott, hogy a mozik csökkenő üzletet jelentenek, a vállalat legfőbb célja pedig továbbra is az előfizetői igények kiszolgálása. A Warner akvizíciója ennek fényében különösen érdekes fordulat lehet: a vállalatnak egyszerre kellene alkalmazkodnia a streamingmodellhez és fenntartania a stúdió hagyományos megjelenési struktúráját. Ebben rejlik az iparági bizonytalanság, ugyanakkor a lehetőség is, hogy a Netflix először igazodik egy nagy filmes ökoszisztéma bevett szabályaihoz, nem pedig a sajátjához.