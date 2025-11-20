Deviza
Egyre jobb ajánlatokat kap az HBO és a Harry Potter-jogok tulajdonosa – mégis a Netflix lesz a befutó Hollywood új médiabirodalmára?

A Warner Bros. körüli felvásárlási verseny új fejezetet nyit a streaming és a mozi kapcsolatában. A Netflix egyértelművé tette, hogy a stúdió filmjeit továbbra is széles körben be akarja mutatni a mozikban, a felvásárlás után is. A filmipar mégis aggódik, mert egy újabb stúdió tűnhet el a hagyományos forgalmazásból, és válhat a streaming áldozatává.
Gergely Máté
2025.11.20, 10:40
Frissítve: 2025.11.20, 10:57

Egyre nagyobbra dagad a lufi a Warner Bros. esetleges felvásárlása körül, a tárgyalások már inkább iparági vitáknak számítanak, semmint egyszerű ajánlatoknak. A Netflix viszont most először jelezte, hogy egy sikeres akvizíció esetén is megtartaná a Warner-filmek mozis premierjeit, annak ellenére, hogy a név már teljesen összefonódott a streaminggel. A lépés nem pusztán tárgyalástechnikai gesztus: jól mutatja, hogy a streamingóriás számára is kezd stratégiai értékké válni a hagyományos forgalmazás, különösen akkor, ha egy több évtizedes filmes könyvtárhoz juthat hozzá.

A Netflix nem akar távol maradni a moziktól

A Warner Bros. jelenleg is érvényben lévő szerződésekkel rendelkezik a mozis bemutatókra, ezeket pedig – a tárgyalásokhoz közel álló források szerint – a Netflix tiszteletben tartaná. A vállalat eddig mereven elzárkózott attól, hogy széles körben vigye vászonra saját gyártású filmjeit, néhány alkotás kapott csak korlátozott vetítést. A nyitásra való hajlandóság egyértelműen a Warnernek szól, próbálnak jobb színben feltűnni, mint a rivális Paramount Skydance.

A Warner felvásárlásáért többen állnak sorba, nem csak a Netflix: ott van még az említett Paramount Skydance, és a Comcast tulajdonában lévő NBCUniversal. Most viszont a Netflix ajánlata nemsokára lejár, ami minden korábbinál nagyobb volt, és alapvetően alakíthatná át a hollywoodi erőviszonyokat. A filmipar azonban nem csak az árról beszél: 

több szereplő attól tart, hogy egy Netflix–Warner-összefonódás gyengítené a moziforgalmazás kínálatát, 

és újabb hagyományos stúdiót vonna ki abból az ökoszisztémából, amely eddig a globális mozipiac meghatározó motorja volt.

A Netflix társigazgatója, Ted Sarandos korábban többször úgy fogalmazott, hogy a mozik csökkenő üzletet jelentenek, a vállalat legfőbb célja pedig továbbra is az előfizetői igények kiszolgálása. A Warner akvizíciója ennek fényében különösen érdekes fordulat lehet: a vállalatnak egyszerre kellene alkalmazkodnia a streamingmodellhez és fenntartania a stúdió hagyományos megjelenési struktúráját. Ebben rejlik az iparági bizonytalanság, ugyanakkor a lehetőség is, hogy a Netflix először igazodik egy nagy filmes ökoszisztéma bevett szabályaihoz, nem pedig a sajátjához.

Mit ér egy film, ha csak streamingre érkezik?

A modern filmforgalmazásban egyre nagyobb a különbség a moziban debütáló és a kizárólag streamingre érkező alkotások között, és ez nem csupán presztízskérdés. Egy mozis bemutató több szempontból is értéknövelő tényező: a mozis bevételek önmagukban is jelentős összegeket termelhetnek – még egy közepes sikerű, mérsékelt költségvetésű film esetében is könnyen elérhetők a több milliárd forintos nagyságrendek. Ennél is fontosabb azonban a piaci megítélés: 

egy moziban bemutatott film általában nagyobb kulturális lábnyomot hagy, több sajtófigyelmet kap, és a díjszezoni esélyei is javulnak.

Ezzel szemben a csak streamingre készülő filmek értéke jellemzően alacsonyabb. Ezeket a produkciókat gyakran rövidebb ideig tartja relevánsnak a piac, gyorsabban eltűnnek a kínálatból, és kevesebb lehetőségük van arra, hogy közönségkedvencekké váljanak. A streamingpremier megítélést romboló hatású is lehet: sok néző és iparági szereplő máig úgy tekint ezekre az alkotásokra, mint kisebb költségvetésű, korlátozott ambíciójú tartalmakra, még akkor is, ha ez nem minden esetben igaz.

Mindez pénzügyileg is kimutatható: a kizárólag streamingre érkező filmek várható bevételi potenciálja alacsonyabb, ami a gyártási költségkereteket is befolyásolja. A produkciók így gyakran kevesebb marketinget kapnak, ami önmagában tovább csökkenti hosszú távú értéküket. A mozis bemutató tehát nemcsak kulturális presztízst, hanem valódi gazdasági előnyt is jelent – olyan tényezőt, melyet a Warner filmes könyvtárának értékelésénél a potenciális vevők sem hagyhatnak figyelmen kívül.

