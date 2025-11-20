Tovább terjeszkedik a kiskereskedelmi lánc Magyarországon – itt nyitott újabb üzleteket

Az észak-dunántúli régióban két új Penny-üzlet nyitotta meg kapuit novemberben, tovább erősítve a vállalat jelenlétét a térségben – fogalmazott a cég.

Összesen 243 Penny-üzlet várja országszerte a vásárlókat / Fotó: Penny

Sümegen, a 84-es főút mellett november 13-án, Székesfehérváron pedig a Budai úton november 20-án megnyitott egységek átadásával

összesen 243 Penny-üzlet várja országszerte a vásárlókat.

Az egységek összesen 38 új munkahelyet teremtettek.

A lánc közlése szerint a két új Penny-üzlet a vállalat legmodernebb, energiahatékonyságot támogató üzletkoncepciójához igazodik. LED-világítás, energiatakarékos hűtési és fűtési rendszerek, valamint zárható hűtőberendezések segítik az energiafelhasználás csökkentését, miközben átlátható és kényelmes vásárlói környezetet biztosítanak.

„A Penny célja továbbra is az, hogy minél több településen tegye elérhetővé a megfizethető minőséget, és olyan vásárlási élményt nyújtson, amely megkönnyíti a mindennapokat – legyen szó kisebb vagy nagyobb bevásárlásról” – olvasható a cég közleményében.

