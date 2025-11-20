Frontálisan ütközött két vonat Csehországban, sok a sérült

Frontálisan ütközött egy gyors- és egy személyvonat csütörtök reggel Dél-Csehországban, több mint negyven ember sérülését okozva – közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője.

Frontálisan ütközött össze a két vonat Csehországban / Fotó: Policie CR / X

Sok a sérült a két vonat összeütközése után, a rendőrség közveszélyokozás miatt nyomoz

A tájékoztatás szerint legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők. Az iDNES arról ír, hogy egy sérült állapota életveszélyes.

A Plzen-Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze, a cseh sajtó szerint

a gyorsvonat egy piros lámpánál nem állhatott meg. Az ügyben közveszély okozása miatt eljárást is indítottak.

A Plzen–Ceské Budcejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek. A baleset helyszínére három-négy tucat tűzoltó, 13 földi mentőcsapat és légimentő is érkezett a sérültek ellátása érdekében. A közelmúltban a szomszédos Szlovákiában is egymásnak hajtott két vonat, a magyar határ közelében.