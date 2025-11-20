BYD, Geely, XPeng: Németország belereccsen abba, amit a kínai autóóriások művelnek – de már nem törődik vele

Amit kilöknek Kína amerikai piacairól, jó eséllyel Európába löttyen – sűrűn bukkant fel idén a gondolat a kereskedelmi háborúk nyomán. Történt azonban az ázsiai ország hatalmas belső piacán is egy olyan fejlemény, amely megrettentheti az európai iparosokat, különösen Németországban, és amire a kínai autóipari részvények keddi zuhanása most újra figyelmeztet. BYD, Geely, Xiaomi, XPeng, Chery és a többiek: a nyakunkon, és az unióra záporoznak a vörös kérdőjelek.

A Byd Németországba is betört, a kínai elektromos autók igazi „támadása” azonban még ezután jön / Fotó: NurPhoto via AFP

Miért érdekes ez számunkra, és milyen kérdőjeleket vet fel Európa számára, ezt mutatja meg cikkünk. Nyitásként a tények.

A nagy kínai autógyárak közül talán még legjobban a Szegeden hatalmas gyárat építő BYD úszta meg, a szektor részvényárai zuhantak az elmúlt napokban – mindjárt elmagyarázzuk, miért –,

a BYD kedden 1,6 százalékkal,

a Geely 1,8 százalékkal,

a mobiltelefon-gyártás felől az autóiparba hatoló Xiaomi 2,8,

a Leapmotor 4,7,

az XPeng egyenesen 10,5 százalékkal,

aki kimaradt, az a fél százalékot erősödő Chery, a kínai e-autó-szektort fedő sanghaji CSI New Energy Vehicles Index ugyanakkor összességében 3,6 százalékot fogyatkozott. Az okot a következőképp foglalta össze a Nikkei Asia: az esés a fő autógyártók negyedéves eredményeinek és előrejelzéseinek sorát tükrözi, amelyek alátámasztották az aggodalmakat az iparág gyilkos árverseny közepette történő lelassulása miatt. Az árfolyamzuhanás szerdán is folytatódott, az XPeng például ötnapos visszatekintésben majdnem 20 százalékig jutott, és „beszállt” a Chery is.

BYD, Geely, XPeng és a többiek: fura egy lassulás ez

Aki rákattint fenti linkjeinkre a vállalatoknál, elsőre hüledezni fog. Ránézésre csupa pozitív hírt talál. Mi ez a részvényesés akkor? És miféle lassulásról beszél a tekintélyes japán üzleti lap?

Itt a megfejtés, a lap rámutat: egy hatalmas ellentmondás a kínai piacon, baljós felhangokkal az európai vetélytársak számára:

Az év eleje óta az újenergia-járművek (NEV-ek: a tisztán elektromos és a hibrid modellek) gyártása Kínában 33,1 százalékkal, mintegy 13 millió darabra nőtt október végéig a Kínai Autógyártók Szövetségének adatai szerint. Októberben pedig a NEV-eladások először tették ki az összes járműeladás több mint felét, 51,6 százalékot. Az értékesítési fellendülés ellenére azonban a befektetők továbbra is aggódnak az agresszív árháború miatt, amely szembemegy a kormány „rendezetlen” versenyt kerülő felhívásaival. A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint az autóeladások érték alapján mérve 6,6 százalékkal estek vissza éves összevetésben októberben.

Röviden összegezve: a „lassulás” a bevételre vonatkozik, a darabszám közben növekszik, az ellenkező irányt a hatalmas leárazások okozzák. Ráadásul – ha rosszallja is, és veszélyesnek tartja a „kommunista” kormányzat az olcsósítás ütemét – a vállalatokon nagy nyomás van, hogy az év vége előtt további fazonigazítást hajtsanak végre eredményeiken.